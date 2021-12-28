Движение – жизнь, или Зимние забавы для людей 60+

Физическая активность давно признана залогом здоровья и долголетия. Врачи всего мира в один голос призывают своих пациентов вести активный образ жизни для профилактики многих хронических заболеваний. Упражнения на свежем воздухе полезны в любом возрасте, и наступление холодного времени года не является причиной отказывать себе в этом удовольствии.

О том, как поддерживать физическую активность пожилым людям в зимний период, рассказывает заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия.

Вперед на горных лыжах

Пожилой человек может заниматься любым видом спорта зимой, даже кататься на горных лыжах, но при условии, что он физически подготовлен и у него нет противопоказаний.

Есть ряд заболеваний, при которых интенсивные и травмоопасные тренировки не рекомендованы и даже запрещены. Это высокий риск падений и переломов, диагностированный остеопороз, заболевания суставов.

Хроническая сердечная недостаточность в тяжелой форме вообще не предполагает никакой физической активности, только в период компенсации.

А вот обычная ходьба подойдет практически всем, сейчас еще очень актуальна северная или скандинавская ходьба со специальными палками. В данном случае самое главное – выбрать правильную обувь. Она должна быть устойчивой, нескользящей, с хорошим протектором. Если на улице скользко, то на подошву можно надеть специальные антискользящие насадки – ледоходы. Так пожилой человек будет чувствовать себя увереннее на зимней прогулке и избежит падений. Беговые лыжи также хороши для физической активности зимой.

Но стоит помнить, что интенсивность тренировки зависит от степени подготовленности и общего состояния человека. Непрерывный лыжный забег на час-полтора может отразиться на здоровье ослабленного пожилого человека не самым лучшим образом. Но если он с юности занимается спортом и такие нагрузки привычны, то вполне можно принять участие в семейном лыжном марафоне.

Александр Мелия советует не забыть захватить с собой термос с любимым горячим (но не горячительным) напитком, чтобы на привале можно было согреться и подкрепиться.

Как не получить передозировку

Физическую активность приравнивают к лекарству, например, многочисленные исследования показывают, что умеренный бег обладает антидепрессивным и антитревожным эффектом, который сравним с медикаментозным лечением. Зимой, кстати, тоже можно бегать, если нет тяжелых патологий и противопоказаний. Дело в том, что мышцы – это эндокринный орган, во время движения мышечная ткань вырабатывает огромное количество биоактивных веществ, которые благоприятным образом сказываются на всем организме. Но в любом деле должна быть мера.

Чтобы исключить «передозировку» спортом, нужно контролировать физическую нагрузку. Сделать это можно следующим образом: берется средний максимальный пульс 220, и из этого значения вычитается возраст. В результате мы получаем максимально допустимую частоту пульса для конкретного человека, пожилым людям этого показателя достигать не нужно, стоит придерживаться 60-65 процентов от этой цифры.

«Например, вам 65 лет. 220 - 65 = 155, где 155 – ваша максимально допустимая частота пульса, но это слишком много - вам необходимо придерживаться 60-65 процентов от этого значения. Таким образом, ваш пульс во время занятий спортом должен быть в пределах 90-100 ударов в минуту», - пояснил Александр Мелия.

Чтобы измерить пульс, нужно приложить палец к запястью примерно на три сантиметра ниже сгиба кисти и посчитать его частоту за 15 секунд, а полученный результат – умножить на четыре, чтобы узнать количество сердечных сокращений за одну минуту.

Посчитать пульс можно и с помощью современных гаджетов, например, сейчас очень популярны различные фитнес-браслеты, которые, кстати, не только измеряют пульс, но и считают шаги. Цена у такого девайса вполне доступная, поэтому фитнес-браслет может стать прекрасным подарком пожилому человеку на Новый год.

Интенсивность тренировки можно также рассчитать с помощью шкалы Борга. Шкала придумана шведским ученым Гуннаром Боргом и оценивает индивидуальное восприятие нагрузки. Она имеет градацию от шести до 20-ти баллов, где шесть - это отсутствие каких-либо усилий, девять - нагрузка на уровне легкой ходьбы, с 12-ти до 14-ти – это напряжение, как при быстрой ходьбе или беге трусцой, 15 и выше – высокая интенсивность, приравниваемая к быстрому бегу.

Для каждого человека результаты расчета будут разные, потому что оценка производится на основе субъективных ощущений.

«Поэтому нужно всегда прислушиваться к себе и своему телу: если чувствуете, что нагрузка слишком высокая, сбавьте темп - физическая активность должна приносить удовольствие, а не дискомфорт», - подчеркнул Александр Мелия.

Опасные развлечения

И все же есть зимние забавы, которые не рекомендованы для пожилого человека. Например, катание с ледяной горки. Это развлечение достаточно травмоопасно, и лучше от него отказаться, особенно женщинам после 60-ти лет, так как у них высок риск развития остеопороза.

А вот зимнее плавание или моржевание в пожилом возрасте допустимо, только если человек занимается этим всю жизнь. Существуют целые семьи так называемых «моржей», для которых это абсолютно нормальная и привычная практика. Для неподготовленного же организма экстремальный перепад температуры может закончиться рефлекторной остановкой сердца и моментальной смертью. И это касается не только моржевания, но и ныряния в прорубь на Крещение или выхода в снег после бани.

Если же очень хочется попробовать закаливание, нужно начать с обтирания влажным полотенцем дома в ванной комнате.

Наслаждайтесь моментом

Осталось совсем немного до главного праздника нашей страны – Нового года. Россиянам предстоят длинные выходные, а это прекрасная возможность провести время с пользой и радостью.

«Меньше сидите перед телевизором, больше бывайте на свежем воздухе, выходите на прогулки всей семьей, катайтесь на лыжах, занимайтесь скандинавской ходьбой, играйте в снежки, лепите снеговиков, наслаждайтесь общением с родными и близкими – все это подарит вам массу положительных эмоций, а, как известно, между эмоциональным и физическим состоянием прямая связь. С наступающим!» - сказал Александр Мелия.