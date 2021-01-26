В Челябинской области за сутки пять классов одной школы отправили на карантин по ОРВИ

Двум онкобольным пациенткам в Челябинске провели аутотрансплантацию стволовых клеток

Двум жительницам Челябинской области, страдающим онкогематологическими заболеваниями, этой зимой провели аутотрансплантацию гемопоэтических стволовых клеток.

Первая операция (в конце ушедшего года) была проведена девочке 12-ти лет, вторая – 18-го января – взрослой пациентке.

Такие операции стали возможны в регионе благодаря появлению специализированного отделения в клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета.

Как рассказала пресс-секретарь ЮУГМУ Дарья Зверева, в вузе работа с гемопоэтическими стволовыми клетками не первое десятилетие ведется на базе центральной научно-исследовательской лаборатории (заведующая — доктор медицинских наук Альбина Савочкина) в рамках НИИ иммунологии, создателем и бессменным руководителем которого с 2001 года является академик РАН Илья Долгушин.

С 2008-го года услуги по сбору и заготовке пуповинной крови как источника стволовых клеток южноуральцам оказывал Центр клеточных технологий, созданный в 2004-м при Челябинской областной клинической больнице по инициативе доктора биологических наук, профессора, в то время заведующего кафедрой общей и биоорганической химии ЮУГМУ Вячеслава Рябинина.

Необходимость проведения трансплантации костного мозга и периферических стволовых клеток пациентам в своем регионе была очевидна медицинскому сообществу Челябинской области уже с середины 1990-х годов. Идею поддерживали и главные профильные специалисты регионального минздрава.

Постепенно в детской и взрослой областных клинических больницах были подготовлены блоки чистых помещений для обеспечения стерильных условий в случае применения высокодозной химиотерапии, которая вместе со злокачественными клетками фактически уничтожает кроветворение пациента и его иммунитет.

К теме постоянно возвращались на протяжении последних десятилетий, однако камнем преткновения стало отсутствие криобанка, ведь храниться заготовленные стволовые клетки должны при температуре жидкого азота (минус 196 градусов Цельсия) — только в этом случае они могут храниться неограниченно долго без потери жизнеспособности после размораживания.

Мероприятия по созданию специализированной лаборатории по работе с гемопоэтическими стволовыми клетками и криобанка начались в ЮУГМУ в 2016-м году. Медуниверситет выделил необходимые помещения, провел в них соответствующий ремонт (создание «комнаты» с особой вентиляционной системой, где разместилась лаборатория для работы с клетками) и вложил в оснащение около15-ти миллионов рублей. Часть оборудования была взята в аренду у Челябинской областной детской клинической больницы.

Предложение ректора ЮУГМУ Ильи Волчегорского, заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, профессора, поддержало общественное движение «За возрождение Урала» - за счет спонсорской помощи был завершен ремонт в помещениях лаборатории.

В 2020-м году по инициативе главного врача клиники ЮУГМУ, заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук Сергея Кремлёва в ее структуре было создано отделение забора, криоконсервации и хранения гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, 30-го июня получена соответствующая лицензия. После этого появилась возможность провести первые трансплантации в нашем регионе.

В отделении, как рассказал его заведующий Георгий Димов, врач-гематолог, научный сотрудник НИИ иммунологии ЮУГМУ, кандидат медицинских наук, работают с гемопоэтическими стволовыми клетками, которые получают из всех трех возможных источников.

При аутологичной трансплантации клетки берут у самого пациента, чаще всего она применяется при онкогематологических заболеваниях после высокодозной химиотерапии для более быстрого восстановления кроветворения.

При аллогенной трансплантации от донора, подходящего по результатам типирования, получают костный мозг и пересаживают его реципиенту - это по сути излечивающая процедура, позволяющая заменить кроветворную систему больного человека здоровой.

С 2007-го года на базе Челябинской областной станции переливания крови существует региональный регистр потенциальных доноров костного мозга, включающий более четырех с половиной тысяч человек. Их HLA-генотипы внесены и в общероссийский регистр.

Заготовка гемопоэтических стволовых клеток проходит по общепринятому протоколу: после стимуляции их выработки определенными препаратами осуществляется сбор с помощью сепаратора, затем смешивание с криоконсервантом в лаборатории и замораживание для длительного хранения в криохранилище.

Наконец, третий источник гемопоэтических стволовых клеток — это пуповинная кровь, которая остается после рождения ребенка в плаценте и пуповине. Ее можно собрать, концентрировать, заморозить и хранить сколь угодно долго при температуре жидкого азота. Правда, объем заготовленного трансплантата в данном случае невелик. При персональном хранении (на платной основе) он может применяться для этого же пациента в случае необходимости по запросу родителей. При публичном хранении (с согласия беременной женщины) материал используется для аллогенной трансплантации по запросу медицинской организации.

Параллельно практической отделение ведет активную научную деятельность, результатами которой в перспективе станут новые клинические разработки.

И в этой сфере ЮУГМУ имеет обширный опыт: так, еще в 2008 году лучшим инновационным проектом Челябинской области в номинации «Медицина и здравоохранение» был признан представленный Центром клеточных технологий проект «Разработка и клиническое исследование эффективности использования искусственных систем жизнеобеспечения и клеточных технологий при лечении различных заболеваний».

В НИИ иммунологии изучалось, в частности, использование стволовых клеток жировой ткани (стромально-васкулярная фракция) в регенеративной медицине, которая на сегодняшний день является одной из самых новых и широких отраслей медицинской науки и изучает возможности стимуляции регенерации различных органов и систем организма человека.

Первый препарат, неоваскулген, разработанный московским Институтом стволовых клеток человека, уже разрешен и применяется в клинике. В нашем отделении сегодня изучаются возможности регенеративной медицины при артрозах, ректовагинальных свищах после лучевой терапии у женщин. Есть и другие задумки.

Специализированное отделение клиники ЮУГМУ стало тем необходимым звеном, которое позволило начать трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток и детям, и взрослым на клинических базах Челябинской области. Проведено уже две процедуры, обе успешно. И это, без преувеличения, новый этап в оказании помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями на Южном Урале.

Несведущем человеку сложно представить, что процедура, которая буквально спасает жизни, сама по себе занимает всего пятнадцать минут и выглядит как простое переливание крови.

Дарья Зверева напомнила, что в ноябре 2020 года хирурги онкологического отделения клиники ЮУГМУ провели первую на Урале и вторую в России роботоассистированную операцию с использованием SOLOASSIST II; в декабре на базе клиники ЮУГМУ открылся девятый в стране референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».