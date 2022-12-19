«Единая Россия» Челябинской области готовит новогодний гуманитарный конвой

С первых дней спецоперации Челябинское региональное отделение партии под руководством своего секретаря, губернатора Челябинской области Алексея Текслера оказывает гуманитарную помощь Донбассу и освобождённым территориям.

За это время единороссы отправили 20 гуманитарных конвоев, свыше 547 тонн грузов жителям ЛДНР, перевели на спецсчет для помощи и восстановления Донбасса 35 миллионов рублей, доставили десятки спецгрузов для бойцов СВО и тысячи писем и рисунков от детей Южного Урала.

Чиновники, депутаты, промышленники, предприниматели, учителя, врачи, спасатели, работники культуры и спорта, активисты Партии, молодогвардейцы, волонтеры вместе с жителями региона продолжают вносить посильный вклад в общее дело, в общую Победу. В сборе и формировании помощи принимают участие все 49 местных отделений партии, на базе региональной и местных общественных приемных «Единой России» открылись центры помощи семьям мобилизованных. Не остаются без внимания вынужденные переселенцы с Донбасса, гуманитарную и волонтерскую помощь им оказывают непосредственно в пунктах временного размещения.

В этом году появились новые задачи, Челябинская область взяла шефство над Ясиноватой и Волновахским районом ДНР.

«Поддержка наших соотечественников, которые недавно вошли в состав Российской Федерации, это почетная миссия. На Донбасс были направлены представители Челябинской области, в том числе от «Единой России». Они оказывают всю необходимую помощь не только в восстановлении социальных объектов, но и непосредственно жителям, пострадавшим от обстрелов», - отметил на крайнем политсовете партии глава южноуральских единороссов Алексей Текслер.

Многие партийцы приняли решение участвовать в СВО добровольцами, среди них 30 депутатов фракций различных уровней, некоторые сперва активно участвовали в гуманитарной помощи (Олег Голиков, Олег Колесников, Эдуард Ананьев, Юрий Мельников), а потом пошли добровольцами на фронт. Также активисты «Молодой Гвардии» приняли участие в гуманитарной и волонтерской миссии на Донбассе.

«Единая Россия» пришла на помощь жителям освобождённых территорий сразу, с первых дней и до сих пор оказывает всю помощь, которая нужна, невзирая ни на какие сложные обстоятельства. Это кропотливый труд целой команды, он необходим, востребован и очень ценится», - поделился участник гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области, депутат Законодательного собрания Челябинской области Денис Моисеев.

Продукты питания, средствах личной гигиены, медикаменты, теплые вещи, наборы первоклассников и школьная техника, книги, спортивный инвентарь, стройматериалы, средства передвижения и спецтехника, а также средства для восстановления больниц, школ, детских садов, дорог и жилых домов – помощь продолжают собирать и регулярно отправлять для жителей новых регионов России.

Очередной гуманитарный конвой отправится на Донбасс до Нового года, в его состав, помимо гумпомощи, войдут подарки и «новогодняя почта» для жителей и бойцов СВО.