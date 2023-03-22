«Единая Россия» оценила качество капремонта в детской поликлинике №6 Челябинска

В Челябинске в рамках реализации народной программы «Единой России» и партийного проекта «Здоровое будущее» состоялся контрольный рейд в детскую городскую клиническую больницу №6.

Качество проведенных работ оценили член президиума регионального политсовета партии, депутат фракции «Единая Россия» и координатор проекта «Здоровое будущее» Антон Рыжий и врио руководителя регионального исполкома «Единой России» Виталий Маслов.

«Осуществлять постоянный мониторинг и контроль за качеством строительных и ремонтных работ на объектах – зона ответственности каждого депутата фракции «Единая Россия»», - отметил Виталий Маслов.

Он подчеркнул, что главное в каждом партийном проекте – это контроль его реализации.

«Мы понимаем, что, бывает, подрядчики не справляются, срывают сроки сдачи объекта, поэтому депутаты фракции «Единая Россия» помогают реализовывать все качественно, до конца и в срок. Особенность реализации партийных проектов – комплексный подход. Мы сегодня прошли всю поликлинику и увидели, что здесь не только стены отштукатурили, но и входную группу сделали, оборудование новое появилось - и врачи довольны, и пациенты», - сказал Виталий Маслов.

Он отметил, что каждый депутат избирается в границах своих округов и несет ответственность перед избирателями, которые его поддержали на выборах, именно поэтому так важно мониторить ход строительных и ремонтных работ не только объектов партпроекта «Здоровое Будущее».

«Это касается всех партийных проектов: «Городская среда», «Новая школа», «Детский спорт», «Культура малой родины» и других», - сказал Виталий Маслов.

В детской городской клинической поликлинике №6 был проведен капитальный ремонт всех внутренних помещений, отштукатурены стены, заменена проводка, приведена в порядок входная группа, оснащены современным оборудование все холлы поликлиники, организовано новое освещение и установлена новая мебель.

«Здесь была действительно разруха, это были очень-очень скромные помещения с очень скромным оснащением, сейчас совсем другая картинка. Яркие краски, новая мебель, улыбчивые врачи. Вижу, что руководство с душой подошло к процессу, внедрили брендбук, пересмотрели электронное расписание, создали комфортные условия с точки зрения записи. Лично проверил, можно ли в инфомате записаться и вызвать врача на дом - системы работают. Более того, проверил, насколько глубоко поработали тут айтишники - если у вас есть медицинский полис, вы должны по нему быстро себя идентифицировать и найти в поликлинике. Проверил: система работает - можно быстро записаться на прием», - подвел итоги рейда Антон Рыжий.

Также региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» отметил, что руководящий состав слышит врачей и помогает им. Уже как врач детской городской поликлиники №8 Челябинска Антон Рыжий дал несколько эффективных и опробованных советов и рекомендаций по улучшению рабочего процесса.