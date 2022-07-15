Эксперты отрасли: Мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе

В Миассе (Челябинская область) прошли публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план развития городского округа на ближайшие десятилетия.

Документ несколько дней активно обсуждался с жителями самых разных городских локаций – окраинных поселков и центральных многоквартирных районов.

Как сообщает пресс-служба Центра коммунального сервиса, 12 июля слушания проходили в здании администрации Миасского городского округа. На мероприятии было объявлено о том, что письменные замечания специально созданная комиссия будет принимать до 16 июля.

Одной из тем обсуждения был вопрос изменения статуса земельного участка в районе 1763 километра трассы М-5 «Урал». Люди спрашивали, для какой цели предлагается использовать участок, расположенный вдоль дороги, ведущей от сворота с трассы на поселок Урал-Дача.

В обновленной версии генплана разработчики предлагают придать земельному участку в этой части городского округа статус земель, предназначенных для размещения промышленных объектов. И на слушаниях в ответ на поступающие вопросы представители администрации заявили: никаких свалок и полигонов (то есть деятельность по захоронению отходов при утверждении новой версии генерального плана на территории городского округа вести будет невозможно). Представители Центра коммунального сервиса, которые также присутствовали на мероприятии, полностью согласны с таким подходом.

В пресс-службе ЦКС отметили, что на 1763 километре трассы М-5 «Урал» предлагается реализовать важный федеральный проект, соглашение о котором было подписано в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Речь идет об экотехнопарке, который будет включать в своем составе производства по переработке вторичного сырья и мусоросортировочный комплекс. Проект предусматривает, что так называемые хвосты (пустой мусор, который остается после выборки из ТКО годных к переработке фракций) будут вывозиться на захоронение на удаленный Полигон ТБО в Полетаево. То есть никакого захоронения в экотехнопарке не будет.

Появление таких объектов будет способствовать решению задач государственной важности - тотальному сокращению объемов захоронения отходов. Это безусловно будет способствовать улучшению экологической ситуации, что крайне актуально для туристической нагруженного Миасса, в котором ежегодно генерируется около 45 тысяч тонн ТКО. В сопоставимом по численности населения соседнем Златоусте образуется значительно меньше мусора – около 33 тысяч тонн ТКО в год.

Именно по этой причине необходимо, чтобы генеральный план развития Миасского городского округа учитывал появление экотехнопарка.

Ранее активисты Миасса предлагали перенести мусоросортировочный комплекс в Карабаш. Однако отраслевые эксперты заявили, что такой вариант станет основанием для нового витка роста тарифа, который итак является одним из самых высоких и не только в Челябинской области. Перенос объекта в Карабаш, в частности, приведет к увеличению пробега мусоровозов на 30 километров в одну сторону. При этом на текущий момент затраты на перевозку ТКО уже составляют 67 процентов в тарифе для потребителей Карабашского кластера.

«Я сторонник того, что мусоросортировочный комплекс нужен непосредственно в Миассе… Так или иначе, такой объект должен быть именно вблизи города. Пока его нет, мы везем отходы на обработку в Полетаево, за время в пути они уплотняются настолько, что становятся непригодными для извлечения вторичных ресурсов», - заявил журналистам председатель СРО «Объединение предпринимателей по рециклингу отходов» Александр Веселов.

Отметим, при создании экотехнопарка будут учтены все требования, предъявляемые законодательством к деятельности подобных предприятий. Региональный оператор призывает все заинтересованные стороны к взвешенному подходу.

«Мы ориентируемся на долгосрочное конструктивное сотрудничество и настроены быть максимально открытыми при освещении всех этапов реализации проекта в Миассе», - подчеркнули в ЦКС.