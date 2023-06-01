Энергетики «Россети Урал» напоминают родителям и детям правила электробезопасности

За месяц перед летними каникулами специалисты компании «Россети Урал» провели около 400 уроков по электробезопасности в образовательных учреждениях Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Участниками занятий стали около шести тысяч детей и подростков.

Также специалисты компании организовали познавательные экскурсии на энергообъекты, где познакомили ребят с работой энергетиков. Для усиления просветительской работы по профилактике электробезопасного поведения детей дома и на улице педагоги и представители родительских комитетов получили тематические информационные материалы.

За время летних каникул энергетики планируют охватить вниманием детей, которые посещают летние оздоровительные и пришкольные лагери (для организации уроков по электробезопасности в летнем лагере нужно подать заявку на сайте «Россети Урал»).

Активное участие в этой работе также принимает Музей энергетики Урала. Ожидается, что за три месяца площадку Музея посетят не менее 1000 детей.

Отметим, каждый урок по электробезопасности специалисты проводят в интерактивном формате, обсуждают с детьми конкретные ситуации, разбирают правила, учат ходить «гусиным» шагом, чтобы покинуть опасную зону действия электричества. Для наглядности школьникам показывают видеоролики и дарят полиграфические материалы (линейки, раскраски и памятки). На уроках ребята также могут примерить на себя форму электромонтера.

Первого июня, в День защиты детей, энергетики напомнили правила электробезопасного поведения:

• Нельзя касаться любых проводов на улице. Если вы увидели оборванный провод, лежащий на земле, ни в коем случае не приближайтесь к нему – удар током можно получить и в нескольких метрах от него за счет шагового напряжения. Безопасное расстояние – не менее восьми метров. Ничего не трогайте и незамедлительно сообщите взрослым!

• Нельзя открывать лестничные электрощитки, находящиеся в подъездах домов, влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, заходить в трансформаторные будки, электрощитовые и другие электротехнические помещения, трогать руками электрооборудование, провода.

• Нельзя влезать на опоры высоковольтных линий электропередачи, играть под ними, разводить костры, разбивать изоляторы на опорах, набрасывать на провода проволоку и другие предметы, запускать под проводами воздушных змеев.

• Летом, находясь в походе или на рыбалке, опасно останавливаться на отдых вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций, рыбачить под проводами линии электропередачи.

Дома тоже следует быть крайне осторожным при обращении с электроприборами.

• Нельзя использовать электроприборы рядом с водой или прикасаться к ним мокрыми руками.

• Нельзя пользоваться неисправными электроприборами или пытаться самостоятельно починить их.

На сайте «Россети Урал размещены наглядные материалы, которые помогут вам и вашему ребенку изучить и запомнить правила электробезопасного поведения.

В компании «Россети Урал» с 2008 года реализуется комплексная программа по предотвращению травматизма «Электричество опасно!». Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки. Материалы и видеоролики, которые помогут взрослым и детям избежать травм при обращении с электричеством, опубликованы на сайте «Россети Урал» в разделе «Электробезопасность».