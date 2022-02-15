Еще один высокопоставленный полицейский может уйти в отставку

Начальник УМВД Магнитогорска (Челябинская область) Сергей Меркулов по официальной информации ушел в отпуск. Неофициальные источники говорят о том, что после отпуска Меркулов уйдет в отставку.

В региональном полицейском главке агентству сообщили, что в настоящее время руководитель УМВД по Магнитогорску находится в очередном отпуске. Однако, если прислушаться к инсайдерской информации, не исключено, что отпуск будет с последующим увольнением, хотя на данный момент в главке эту информацию не подтверждают.

Ранее начальник ГИБДД Челябинска Алексей Горшков ушел в запланированный отпуск.

Отпуску предшествовал скандал, когда по подозрению в получении взяток были задержаны три сотрудника ДПС. В результате начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску.