Ещё один челябинский перевозчик ответил на претензии жителей Металлургического района

Директор челябинской компании ООО «Консул» Сергей Вербовский прокомментировал жалобы горожан на проблемы с транспортной доступностью Металлургического района. По словам челябинцев, после 20 часов уехать с ЧМЗ на железнодорожный вокзал невозможно: городской общественный транспорт не ходит, а водители 92-ого и 72-ого маршрутов сами выбирают себе интервал и график движения.

Сообщение об этом появилось в группе «А.Л. Текслер, Помоги!» во «ВКонтакте».

Ранее претензии прокомментировал руководитель ООО «ЧелябАвтобус» Александр Полянин, чьё предприятие обслуживает 72-ой маршрут. По его словам, основная причина перебоев в движении маршруток – временный кадровый дефицит.

Что касается 92-ого маршрута, то там работает достаточное количество машин большой вместимости - это 33 ПАЗа, провалов в графике движения транспорта не наблюдается. Об этом рассказал директор ООО «Консул» Сергей Вербовский.

«Крайний автобус отправляется в рейс в 21.30. Бывает, что какой-то ПАЗ ломается и сходит с линии, но в этом случае просто увеличивается интервал ожидания, и гражданам приходится ждать не 5, а 10 минут. А люди бывают разные: кто-то в этот момент, может, опаздывал и на эмоциях сделал вывод, что маршрутки вообще не ходят. К тому же, часто граждане неправильно доносят до сведения свои жалобы. Если возникла задержка в движении транспорта или билет не дали, мы просим зафиксировать точное время, дату, маршрут и направить обращение к нам на электронную почту, либо позвонить. Вся информация размещается в интернете, объявления развешены в салонах автобусов. И мы обязаны ответить. Если мы не ответим, то нам выпишут штраф в размере 5 тысяч рублей. Просто за письма, на которые мы не отвечаем. Ну, а чтобы маршрутки совсем не ходили, такого не может быть. Это же нарушение договора, штрафы, вплоть до расторжения контракта. Так что это нам дороже выйдет», - сообщил предприниматель.

Сергей Вербовский добавил, что в выходные и праздничные дни на маршрут выходит меньше машин, но сокращение количества автобусов некритично. Соблюдение графика движения отслеживается системой ГЛОНАСС и механиками-контролёрами.

Бизнесмен также отметил, что работу предприятия контролирует Миндортранс. Ведомство присылает полученные от горожан жалобы, и сотрудники министерства могут сами выехать на линию, чтобы проверить соблюдение перевозчиком условий контракта.