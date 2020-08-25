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Эскизный проект новой прогулочной зоны вдоль горсада имени Пушкина в Челябинске готов

Общество
Сегодня, 12:12
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинцам рассказали, как будут выглядеть два общественных пространства в Советском районе южноуральской столицы в новом году.

Это прогулочная зона по внешнему периметру городского сада имени Пушкина (от улицы Цвиллинга до театра драмы имени Наума Орлова) и сквер в поселке Локомотивный в границах улиц Бригадная, Деповска, Саблина и Карабанова.

Обе территории благоустроят в 2021-м году по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Эскизы разработал проектный офис Агентства инвестиционного и инновационного развития (архитектор Алексей Пастухов). Помощь в работе проектировщику оказали администрация Советского района Челябинска и сотрудники управлений архитектуры и городской среды.

При разработке эскизных проектов учитывались мнения жителей, принявших участие в опросах, а также современные тренды благоустройства и практические наработки специалистов по созданию новых общественных пространств и их содержанию.

Администрация Советского района представила вниманию горожан генплан будущих объектов благоустройства, схемы озеленения, освещения, покрытий и расстановки малых архитектурных форм, а также визуализацию с разных ракурсов.

Ранее специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию отмечали, что жителям поселка Локомотивный приходится ездить в центр, чтобы погулять в парке, и что здесь должно появиться собственное красивое место для отдыха и прогулок с семьями.

«По периметру парка Пушкина не хватает маршрута для пешеходов, так что мы добавим еще один прогулочный путь», - пообещали в управлении.

Опросы челябинцев проводились до 29-го июля, после чего за работу взялись профессионалы.

Напомним, в Локомотивном планируется благоустроить 0,2498 гектара территории. Стоимость работ по проектированию составила 50 тысяч рублей.

Площадь прогулочной зоны вдоль горсада имени Пушкина, где будут проводиться работы, составляет 0,4709 гектара. Стоимость работ по проектированию была оценена в 94 тысячи рублей.

При работе над проектами исполнитель был обязан предусмотреть устройства наружного освещения, оборудованные площадки под мусорные контейнеры, размещение общественного туалета, доступную среду для маломобильных граждан; обеспечить возможность транзитного пешеходного маршрута и велодорожку вдоль него (по согласованию с заказчиком).

Также в технических заданиях были прописаны требования к озеленению территорий. Обустройство цветников предполагает использование многолетних декоративных растений. Ландшафтное оформление - высокодекоративных хвойных и лиственных районированных сортов (с учетом их приживаемости в местном климате и особенностей местности).

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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