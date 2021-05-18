Еткульский район посетил министр культуры Алексей Бетехтин

Дни минкульта Челябинской области на территории Еткульского района завершились приездом министра культуры Алексея Бетехтина и совещанием в формате круглого стола.

Совместно с главой района Юрием Кузьменковым министр посетил учреждения культуры села Селезян, парк «Победы», храм Владимирской иконы Божией матери и воскресную школу. Алексей Валерьевич лично проверил и оценил ход ремонтных работ Селезянского Дома культуры, который выполняется в рамках национального проекта «Культура». В Еткуле делегация побывала в детской школе искусств, библиотеке, краеведческом музее имени Сосенкова и Доме культуры.

Завершилась встреча за круглым столом, на которую собрались руководители учреждений культуры района, главы сельских поселений, Алексей Бетехтин и его коллеги, Юрий Кузьменков, заместитель главы Галина Ямгурова, начальник управления культуры, туризма и молодежной политики Владимир Агаян.

Юрий Кузьменков выразил слова благодарности представителям министерства за постоянное содействие и помощь.

Продолжил беседу Алексей Бетехтин.

«Дни министерства культуры в муниципалитетах — это не праздничное мероприятие, а рабочая поездка и полное знакомство с вашей системой управления в сфере культуры, с материально-техническим оснащением и нормативно-правовой документацией», - сказал Алексей Валерьевич.

Он отметил что, на территории Еткульского района существует большой административно-управленческий потенциал, который необходимо использовать в полной мере. Кроме того, необходимо активнее участвовать в различных проектах и программах для получения еще большего финансирования.

Владимир Агаян в своем докладе рассказал о развитии культуры на территории Еткульского района, реализации национального проекта «Культура» и регионального проекта «Реальные дела», подвел итоги выполнения районной муниципальной программы в области культуры, рассказал о традиционных мероприятиях и планах работы на 2021-й год.

Далее мероприятие продолжилось выступлениями специалистов министерства культуры. Начальник управления культурной политики и организационно-контрольной работы Елена Злобина отметила преображение и укрепление материально-технической базы домов культуры, увеличение количества заявок на проведение ремонтных работ в клубах.

«В учреждениях, в которых мы побывали, созданы комфортные условия для творческого процесса и работы. Особенно хочется отметить две клубные организации - это культурно-досуговый центр в Каратабане и Дом культуры в поселке Новобатурино. Там работают замечательные люди, в их глазах горит огонь, видна любовь к своей деятельности», - поделилась впечатлениями Елена Вячеславовна.

Она отметила, что Еткульский район - один из лидеров по максимальной обеспеченности домами культуры. Еще один положительный момент - это хорошо налаженная работа между управлением культуры и органами местного самоуправления, отлично сформированная команда работников культуры.

Далее продолжила выступление Олеся Ходот, начальник службы по развитию музейного дела министерства. Она выделила кропотливую работу музеев района. По ее словам, сейчас работники музея проводят сложную научную работу по включению экспонатов и коллекций в федеральные системы.

«Объехав за два дня восемь территорий в вашем районе, хочу обратить внимание на то, что во всех клубах существуют музейные пространства. Директорам учреждений рекомендую проявить свои фантазию и талант, продумать дизайн выставок и организовать небольшие музеи в своих учреждениях. Если возникнут трудности с оформлением, можно обратиться к нам или студентам художественных отделений колледжей или институтов», - дала свои рекомендации Олеся Николаевна.

О развитии художественного образования в Еткульском районе заключение дала Светлана Сычева, начальник отдела учебных заведений и организационно-контрольной работы министерства культуры. Она отметила повышенное внимание к развитию художественного образования на территории Еткульского района. По ее словам, в детских школах искусств района необходимо увеличить коэффициент предпрофессиональных программ в области искусства и пройти курсы повышения квалификации преподавателям школ.

«У вас замечательные коллективы, прекрасные дети учатся в школах искусств, но почему же вы так мало выезжаете на областные, всероссийские и международные конкурсы?! Советую обязательно принять участие в конкурсах учебно-методического центра, Южно-Уральского института культуры, Магнитогорской консерватории и других учебных заведений», - обратилась Светлана Сычева к директорам детский школ искусств района.

В сферу деятельности Ольги Трубиной, начальника отдела взаимодействия министерства, входит взаимодействие с начальниками культуры и библиотеками. Она выделила следующие положительные моменты в сфере культуры Еткульского района: хорошее взаимодействие между работниками культуры, развитое библиотечное дело и большой охват молодежи в волонтерской деятельности.

По итогам визитов в библиотеки сельских поселений Ольга Викторовна отметила, что везде созданы благоприятные условия для посетителей, работают люди воодушевленные и заинтересованные библиотечным делом, но порекомендовала активнее участвовать в программе по модернизации библиотек.

Министр культуры Алексей Бетехтин подвел итоги и выделил ряд направлений, над которыми необходимо работать управлению культуры и органам местного самоуправления Еткульского района.