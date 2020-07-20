Фактчекинг или как проверить правдивость новости

В эпоху информационного шума и обилия фейковых новостей множество пользователей становятся жертвами недобросовестной журналистики. События часто осветляются однобоко, а подчас и с ложными данными. Основной целью становится привлечение внимания, а не стремление к подаче действительно важной и достоверной информации. Конечно же, с фейковыми новостями ведут борьбу во всех странах мира. Однако очень важно, чтобы каждый пользователь научился проводить фактчекинг и самостоятельно.

Вред fake facts

В 2017 году употребление словосочетания fake facts в мировых СМИ выросло на 365%. И это ясно говорит об актуальности проблемы. Недостоверные новости могут оказать негативное влияние на множество сфер человеческой деятельности, начиная от экономики, заканчивая научными исследованиями и разработками. К тому же, они могут сказаться на физическом и ментальном здоровье людей. Ложные факты создают неверную картину мира, что в пересчете на количество интернет-пользователей выливается в огромную неверно информированную аудиторию.

Фактчекинг своими силами

Защитить себя от фейков может каждый пользователь, который серьезно относится к своей медиаграмотности. Достаточно в следующий раз, изучая новости мира, придерживаться следующих рекомендаций:

проверять первоисточник – это должны быть заслуживающие доверия ресурсы;

искать информацию в других изданиях – достаточно ввести в поисковик ключевые слова из статьи, и всегда можно получить дополнительную информацию по теме, либо познакомиться с другими публикациями в авторитетных изданиях;

оценивать наличие фото- или видеоподтверждений – сегодня одним из самых эффективных способов подтвердить то или иное происшествие является предоставление фотографии или видеозаписи;

обращать внимание на автора статьи – доверять можно авторитетным экспертам, которые являются специалистами в своей области.

Конечно же, не всегда эти меры могут выявить fake facts, но они значительно снизят вероятность формирования ложного мнения. Чтобы защитить себя от недостоверной информации, также стоит обращать внимание на заголовки новости. Как правило, под кричащими названиями скрываются именно фейки, которыми стремятся привлечь внимание аудитории. Наконец, очень важно самим не стать распространителем недостоверной информации. Поэтому не стоит делать репост новости, которая не прочитана полностью, и не прошла фактчекинг.