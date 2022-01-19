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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.01.2022 11:09

Федерация профсоюзов: «Мечел-Кокс» снова требуется «доктор от Путина»?

Федерация профсоюзов Челябинской области требует допустить профсоюзного лидера ООО «Мечел-Кокс» на рабочее место, а должностных лиц, виновных в этой истории, привлечь к ответственности.

В прокуратуру Челябинской области направлено обращение по факту нарушения Закона о профсоюзах и конституционных прав председателя профсоюзного комитета ООО «Мечел-Кокс» Дарьи Алексеевой. Служба безопасности предприятия заблокировала ее пропуск, а дверь рабочего кабинета опечатала.

Избрание Дарьи Алексеевой на должность председателя профкома проходило в мае 2021 года на отчетно-выборной конференции, на которой присутствовал представитель работодателя. Все решения внесены в протокол конференции.

Как рассказали в пресс-центре Федерации профсоюзов Челябинской области. вместе с коллективом избранный председатель профкома активно боролась за улучшение условий труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, повышение заработной платы и расширение социальных гарантий. Но на сегодняшний день профсоюзный лидер физически не может продолжить свою работу по контролю за условиями труда и соблюдению социальных гарантий работников. Уже месяц пропуск Дарьи Алексеевой на территорию «Мечел-Кокс» заблокирован.

«Налицо факты воспрепятствования законной общественной деятельности профсоюзов, - говорит председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов. - Мы пытались вести переговоры, но нас не услышали. Значит, перейдем на более понятный язык – наказания и привлечения к ответственности. Именно об этом еще в декабре прошлого года заявил президент Владимир Путин, дав поручение кабмину продумать изменения в законодательстве, согласно которым работодатели ответят за попытки помешать профсоюзам контролировать соблюдение трудовых норм.

Видимо «Мечелу» снова необходим «доктор от Путина», который поможет с диагнозом и пропишет лечение».

Профсоюзы
Мечел-Кокс
незаконное увольнение
прокуратура
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В крещенскую ночь на купелях в Челябинской области было многолюдно. Более 12 тысяч человек соверш
19.01.2022

В крещенские проруби окунулись 12 тысяч южноуральцев
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Коронавирус
19.01.2022

Дома-интернаты переведут на закрытый режим из-за распространения омикрон-штамма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Пользователи портала Госуслуг смогут войти в свой личный кабинет и с помощью данных единой биомет
18.01.2022

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18.01.2022

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  • 237-15-35
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Осужденные из Челябинска покорили жюри Дельфийского чемпионата

14.01.2022 13:15

Дебюты в балете «Пахита» Челябинского оперного

14.01.2022 13:12

В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч

14.01.2022 12:17

Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов

14.01.2022 11:45

Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь

14.01.2022 11:28

В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды

14.01.2022 11:27

Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов