19.01.2022
Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» получил предостережение от прокуратуры
19.01.2022
В России резко вырос уровень коррупции
19.01.2022
Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов
19.01.2022
У ГИБДД не оказалось возможности отслеживать опасные возможности
19.01.2022
Южноуральская спортсменка стала победительницей второго этапа Кубка России по фристайлу
19.01.2022
Выставка «Луна и момидзи» закрылась, мастер-классы продолжатся
Федерация профсоюзов: «Мечел-Кокс» снова требуется «доктор от Путина»?
18.01.2022
Профсоюз Челябинской области оспорил увольнение водителей «Дикси»
07.12.2021
Как на ЧТЗ работают без средств индивидуальной защиты
06.12.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права
24.11.2021
Инициатива Первого хлебокомбината: в Челябинской области возрождается подготовка профессиональных хлебопеков
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022