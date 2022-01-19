19.01.2022
Турция пригласила лидеров России и Украины за стол переговоров
19.01.2022
Российские миротворцы покинули Казахстана
19.01.2022
В Челябинске запускается первый цикл лекций мультимедийного проекта «Ural Science»
19.01.2022
В Челябинской области стало стремительно число подтвержденных случаев ковида за сутки
19.01.2022
Для чиновников администрации Ашинского района строительство газопровода обернулось уголовным делом
19.01.2022
В Копейске на уроке физкультуры умер школьник
На «Мечел-Коксе» объяснили, почему не пустили на предприятие председателя профкома
19.01.2022
Федерация профсоюзов: «Мечел-Кокс» снова требуется «доктор от Путина»?
18.01.2022
Профсоюз Челябинской области оспорил увольнение водителей «Дикси»
07.12.2021
Как на ЧТЗ работают без средств индивидуальной защиты
06.12.2021
Федерация профсоюзов Челябинской области помогла работникам крупной торговой сети защитить свои права
Православные празднуют Крещение Господне
19.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
18.01.2022
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022