На «Мечел-Коксе» объяснили, почему не пустили на предприятие председателя профкома

Уже почти месяц председатель профсоюзного комитета ООО «Мечел-Кокс» Дарья Алексеева не может попасть на свое рабочее место, ее пропуск заблокирован. В связи с этим Федерация профсоюзов Челябинской области обратилась в областную прокуратуру. Пресс-служба предприятия прислала в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» свой комментарий к данной ситуации.

"ООО "Мечел-Кокс" - это режимное предприятие. Если у человека нет действующего постоянного или временного пропуска, охрана на проходной завода его не пропустит. ООО «Мечел-Кокс» было уведомлено председателем Федерации профсоюзов Челябинской области о планируемом визите инспектора труда Федерации профсоюза Челябинской области. На данного инспектора были оформлены все пропускные документы и допуск на предприятие был предоставлен. О том, что инспектора будут сопровождать другие лица, в том числе Д.А. Алексеева, предприятие уведомлено не было. Алексеева Д.А. в настоящее время не является ни работником ООО «Мечел-Кокс», ни членом первичной профсоюзной организации ОАО «ЧМК», соответственно собственного действующего пропуска на предприятие не имеет. Таким образом, охрана предприятия действовала строго в соответствии со своими должностными инструкциями", - прокомментировали в пресс-службе ООО "Мечел-Кокс".

Теперь слово за прокуратурой. Будем следить за развитием событий.