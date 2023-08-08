Федеральную субсидию направят на строительство двух зданий в лагере «Лесная сказка» в Пластовском районе

Два быстровозводимых здания будет построено на территории детского лагеря «Лесная сказка» (Пластовский муниципальный район, Челябинская область) на условиях софинансирования из федерального и областных бюджетов.

Напомним, Челябинская область получит субсидию из федерального бюджета в размере более 47,7 миллиона рублей на развитие инфраструктуры детского отдыха.

Выделенные средства направят на возведение двух зданий по 50 мест каждое (всего 100 мест) на территории лагеря «Лесная сказка» (структурное подразделение МКУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»), сообщили в минобрнауки региона

Лагерь расположен в 15 километрах от города Пласта в Демаринском сосновом бору (является памятником природы областного значения). Это одно из самых живописных мест Пластовского района. Рядом протекает речка Кабанка. Лагерь функционирует с 1974 года в летний сезон. Площадь лагеря составляет восемь гектар.

«Преимущество модульного проекта — скорость возведения и наличие проектно-сметной документации (произведены все расчеты, нагрузки, учтены материалы в соответствии санитарными нормами, отсутствуют материалы, выделяющие вредные вещества (используется базальтовый утеплитель)», - пояснили в министерстве.

Как уже сообщало агентство, летняя оздоровительная кампания в Челябинской области стартовала первого марта. Планируется, что всего в этом году в детских лагерях региона отдохнут 175 тысяч 657 детей. Ребят примет 781 организация.

В этом году в регионе будет реализована масштабная программа ремонта детских лагерей - девять лагерей из восьми муниципалитетов получили поддержку из областного бюджета на условиях софинансирования. На эти цели направлено 58 миллионов рублей из областного бюджета по госпрограмме «Развитие образования в Челябинской области».

Средства на капремонт получили:

- детский оздоровительный лагерь «Волна» муниципального учреждения (ресурсный центр образования Кыштымского городского округа);

- детский загородный комплекс «Абзаково» (филиал МБУ «Отдых» города Магнитогорска);

- детский лагерь «Лесная сказка» (МКУДО «Центр развития творчества детей и юношества», Пластовский район);

- муниципальный детский оздоровительный лагерь «Уралец» (Саткинский район);

- муниципальный детский оздоровительный лагерь им. Г. М. Лаптева (Саткинский район);

- муниципальных лагерь летнего оздоровительного отдыха детей и молодежи «Золотая сопка» (Троицкий городской округ);

- детский оздоровительный центр «Ребячья республика» (Усть-Катавский городской округ);

- муниципальный детский загородный оздоровительный лагерь «Чайка» (Чебаркульский городской округ)

- муниципальный детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» (Челябинск).