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Молчит ради безопасности горожан

Фонтан на площади Революции запоет для челябинцев после карантина

Общество
Сегодня, 12:17
Автор: 
Евгения Александрова

Музыкальный фонтан на площади Революции Челябинска запоет для горожан и гостей южноуральской столицы сразу после окончания карантина.

Каким репертуаром порадует он челябинских меломанов, пока точно не известно. Вероятно, это будет музыка Победы - в мае планировалось "крутить" именно песни, посвященные Великой Отечественной войне. Юбилейный год как никак. Однако в большие планы городских властей, мечтавших порадовать жителей Челябинска патриотическими композициями, вмешался коронавирус.

Фонтан на площади Революции, обычно начинавший петь в мае, молчит до сих пор ради безопасности горожан - власти не запускают его, чтобы не "провоцировать" жителей Челябинска.

Как пояснила агентству "Урал-пресс-информ" заместитель начальника управления по информационной политике городской мэрии Ксения Дурманова, после снятия введенных в связи с эпидемией коронавируса ограничений заработают и все остальные фонтаны областного центра.

"Каждый городской фонтан (особенно те, что находятся в парках и скверах) является местом притяжения людей. Мы не хотим создавать такие ситуации, чтобы во время эпидемии коронавируса наши жители собирались в одном месте в большом количестве. Как только карантин закончится, мы все расскажем о наших фонтанах и все покажем", - заверила Ксения Дурманова.

В этом году заработает на радость челябинцам эффектный фонтан в парке имени Валентины Терешковой (Тракторозаводский район). Фонтан был возведен в прошлом году в рамках реализации второго этапа благоустройства общественного пространства по программе "Формирование современной городской среды".

В группе "Новости ЧТЗ" в ВКонтакте сообщили, что после официального снятия карантина и открытия для посещения горожанами общественных пространств новый фонтан Челябинска, пробный запуск которого был успешно проведен 30-го апреля, будет функционировать в постоянном режиме с девяти утра до десяти вечера.

К слову, сегодня, 21-го мая, парк Терешковой посетила с рабочим визитом глава Челябинска Наталья Котова. Градоначальнице понравилось, как преобразилось любимое челябинцами общественное пространство.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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