Фотограф из Челябинска делает наряды для куколок из термонаклеек для пасхальных яиц

Жительница Челябинска вместе с дочкой делают наряды для куколок из термонаклеек для пасхальных яиц. Фото она выкладывает в социальную сеть. Верующие возмутились.

В редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась местная жительница, которая рассказала, что в социальной сети наткнулась на фотографии челябинки (фамилия фотографа не разглашается по этическим причинам), на которых изображены куклы и пупсики, одетые в термонаклейки для пасхальных яиц.

«Я считаю, что это – оскорбление чувств верующих. Это предназначено для украшения яиц на Пасху, но никак для одежд для кукол», - возмутилась жительница Челябинска Елена.

Корреспондент агентства связался с автором «кукольного» творения.

«В интернете много сообщений, фото и видео. Все увлекаются, все выкладывают. Мы с дочкой решили тоже решили попробовать», - рассказала автор фото.

Мы обратились за комментариями в Челябинскую митрополию Русской Православной Церкви с вопросом, действительно ли здесь имеет место оскорбление чувств верующих?

«Я рассмотрел фотографии. На одной из наклеек я увидел, что есть надпись: «ХВ». Изображение перевернуто. И с иконами тоже там есть изображения. Понятно, что кукла – это образ человека. И человек может носить футболку с надписью: «ХВ». Почему бы и нет? Человек показывает, что кукла несет христианские ценности. Но, если же буквы перевернуты или изображение иконы перевернуто, то это недопустимо. Необходимо людям разъяснять, что это неграмотно. А если бы вашу фамилию перевернули вверх ногами и напечатали на кукле?! Вам понравилось бы?! Или фото ваших родственников покойных и живых напечатали на трусах?! Как бы вы отнеслись к этому? Чисто по-человечески: зачем тех, кто тебе дорог, размешать на куклах? Если на футболке, то ладно, а если это лифчики и трусы, то это оскорбительно. Здесь нужно говорить не столько об оскорблении чувств верующих, а о религиозной неграмотности. Если бы в мусульманской стране вот так поступили с религиозными символами, то человек пострадал бы даже не от власти, а от верующих. Люди бы не поняли, как вещи, которые им дороги, можно использовать на трусах и лифчиках. Людей нужно просвещать и объяснять, что такие вещи недопустимы», - сказал отец Владимир.

А теперь немного истории. Редкая хозяюшка не красила яйца и не украшала их термонаклейками на Пасху.

Откуда пошла традиция красить яйца? Обратимся к библейской легенде, которая гласит, что после воскрешения Иисуса Христа ученики его разошлись по миру, сообщая людям радостную весть. Мария Магдалина пришла к самому римскому императору Тиберию. По закону, полагалось что-то принести правителю, хотя бы яйцо. Итак, в руках Марии было яйцо, и она воскликнула: «Христос Воскрес!». Император молвил, что скорее это яйцо станет красным, чем человек обретет способность воскресать. И произошло чудо. Яйцо в руках Магдалины стало красным.

Крашеные яйца мы съедаем, а что происходит с яйцами с термоэтикетками? А точнее с термоэтикетками, на которых изображены иконы, написано: «ХВ»? Они отправляются в мусорное ведро. Так, может быть, наряды для кукол из них - не такое уж и надругательство над христианскими святынями?!