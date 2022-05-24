Где и как подростки Челябинской области смогут подработать летом

Подростки Челябинской области (от 14 до 18 лет) смогут во время летних каникул подработать. Для них службы занятости организовали временные рабочие места и подготовили пошаговую инструкцию, куда и как обратиться за работой.

Как сообщили в пресс-службе главного управления по труду и занятости, для начала несовершеннолетнему старше 14 лет нужно зарегистрироваться на портале «Работа России» (для этого необходимо иметь подтверждённую учётную запись на портале

госуслуг).

Далее в личном кабинете заполнить заявление о содействии в поиске подходящей работы, выбрав форму «Без получения статуса безработного».

Затем необходимо заполнить резюме (обязательно графы, отмеченные красной звёздочкой), прикрепить его к заявлению и отправить.

Необходимо будет дождаться модерации (одобрения) резюме (в течение 1-2 рабочих дней).

Затем специалист центра занятости направит в личный кабинет все имеющиеся в наличии вакансии, которые подходят для подростка, и пригласит на личный прием.

Всю информацию нужно будет самостоятельно отслеживать в личном кабинете на портале «Работа России».

С 23 по 27 мая ярмарки вакансий для школьников пройдут в центрах занятости Трехгорного, 24, 25 и 26 мая - в Катав-Ивановске, 24 и 25 мая - в Увельском районе, 25 мая – в Южноуральске, Кунашакском районе, 26 мая – В Копейске, 27 мая – в Верхнем Уфалее.

Напомним, что с 2022 года регистрация граждан в Центре занятости населения проводится дистанционно на основании электронного заявления гражданина.

ДЛЯ СПРАВКИ

Подростки 14 лет могут быть приняты на работу для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью, в свободное от учебы время и без ущерба для получения образования. Продолжительность смены – не более четырех часов.

Подростки 15 лет могут быть приняты на работу для выполнения легкого труда, не причиняющего вред их здоровью. Ежедневно они могут трудиться не более пяти часов.

Заключение трудового договора допускается с гражданами, достигшими возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ). Продолжительность рабочего дня несовершеннолетнего от 16 лет и старше – не более семи часов.

Не достигшие 14 лет могут работать в организациях кинематографии, театральных, концертных организациях, цирках, а также работать спортсменом. Трудовой договор подписывает его родитель (опекун). В согласии органа опеки и попечительства указываются условия работы, в которых может выполняться работа.

Оплата труда несовершеннолетних, которые трудятся в свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной плате за счет собственных средств (ст. 271 ТК РФ).