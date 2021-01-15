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Гехт: Отказавшимся от вакцинации бюджетникам не грозят увольнением

К работникам бюджетной сферы Челябинской области, которые откажутся прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19, не будут принимать никаких мер воздействия.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 15 января.

«Вакцинация носит добровольный характер. И это постулат, от которого мы не отходим, - заверила Ирина Гехт в ответ на рассказ журналиста об угрозах увольнения и лишения премии тех бюджетников, кто не станет вакцинироваться. – Всегда есть руководители из разряда: “Заставь Богу молиться, он и люб расшибет”. Но это, скорее исключение, чем правило».

Ирина Альфредовна заверила, что никаких жестких указаний о необходимости вакцинации ни в какие учебные учреждения не поступало.

«Единственный наш метод – это убеждение. И мы абсолютно уверены, что вакцинация – это благо. И это надо сделать, так как инфекция не уходит. А прививка обезопасит жизнь», - подчеркнула Ирина Гехт. Она отметила, что прививка не может гарантировать того, что человек не заразится и не заболеет. Но она убережет от тяжелых последствий заболевания.

«Мы только убеждаем, рассказываем. Но никто не заставляет и никоим образом не грозит увольнением», - еще раз подчеркнула первый вице-губернатор. Если нашим читателям известно об обратном, напишите нам info@uralpress.ru .

При этом в области есть случаи, когда учителя школ жалуются на то, что им до сих пор не предложили привиться от коронавируса. Министр образования и науки области Александр Кузнецов заверил, что со всеми учебными заведения еще раз будет проведена разъяснительная работа. Все желающие смогут вакцинироваться, но и принуждения не будет. «Никто не заставляет прививаться от ковида. Это дело добровольное», - добавил министр.