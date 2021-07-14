Геймеры Челябинской области снова сразятся в кибертурнире «За Танкоград»

Нашумевший в Челябинской области киберспортивный турнир «За Танкоград» возвращается. Второе сражение южноуральских геймеров организуют компания «Ростелеком» и федерация компьютерного спорта России при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе «Ростелекома», в интеллектуальных боях примут участие около 500 кибеспортсменов Челябинской области. Лучшие игроки получат спортивные разряды, ценные призы и игровое золото.

Регистрация на турнир будет проходить с 15-го по 28-е июля. В этот раз геймеры покажут свои умения в пяти дисциплинах: World of Tanks, CS:GO, DOTA2, Tekken 7 и Hearthstone.

Принять участие в киберспортивном мероприятии могут только жители Челябинской области старше 14-ти лет - в личном или командном зачетах.

С первого по шестое августа состоятся бои отборочного этапа турнира в онлайн-формате, по результатам которых будут выявлены по две сильнейшие команды и пара самых ярких игроков в каждой из представленных дисциплин. Увидеть главные киберсражения области можно будет в любой точке страны, ведь их покажут на интернет-площадках организаторов мероприятия.

Бои отборочного и финального этапов прокомментирует популярный танковый блогер Дмитрий (El Comentante), что сделает шоу еще более зрелищным. Просмотр турниров в режиме реального времени для всех желающих будет доступен и на его канале в YouTube.

Финальный бой в LAN-формате состоится восьмого августа на площадке уникального киберспортивного пространства «Cyber Era» в центре Челябинска. Это единственный клуб Южного Урала, где компания «Ростелеком» организовала выход в интернет для геймеров на скорости 1Гбит/с с самым низким пингом.

рост

«Качественный и надежный интернет важен сегодня не только профессиональным игрокам, но и каждому современному пользователю. В Челябинской области мы модернизировали более 13,5 тысячи километров сетей, заменив их современными оптоволоконными линиями связи. Оптика позволяет нашим пользователям выходить в интернет на высоких скоростях. А тариф «Игровой», созданный специально для геймеров, поможет реализовать самые смелые игровые стратегии», − рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В финале турнира всех победителей ждут ценные подарки от компании: финалисты дисциплины World of Tanks получат возможность подключения специального тарифного плана для геймеров «Игровой» с промопериодом от одного до трех месяцев, а также игровое золото от Wargaming.

Ознакомится с положением турнира и подробностями его проведения можно в официальной группе Челябинского областного отделения ФКС России в ВКонтакте. Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой», а также оставить заявку на его подключение можно по единому бесплатному номеру: 8 800 1000 800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.