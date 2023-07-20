ГИБДД устроит проверки на дорогах Челябинска

В Челябинске сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки с целью выявления водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД города Челябинска с 21 по 23 июля будут проводить специальные мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. В операции примут участие народные дружинники, представители средств массовой информации и общественных организаций, а также другие службы полиции.

Госавтоинспекция города Челябинска, просит водителей с пониманием относиться к таким проверкам, так как они не отнимают много времени водителей, но помогают обеспечивать высокий уровень безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает - управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакции. Употребление алкоголя приводит к снижению зрительного восприятия, агрессивному стилю вождения. Также повышается сонливость. Пьяный водитель – преступник за рулем!

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 000 рублей. При повторном совершении данного нарушения предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264 прим.1 УК РФ, за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.