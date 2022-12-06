Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска

ГИБДД Челябинска оперативно отреагировала на информацию о горке у автодороги. Получив информацию, что в районе дома 15 по Краснопольскому проспекту снежные отвалы дети превратили в горку и выезжают с нее на проезжую часть, сотрудники инспекции выехали на место совместно с администрацией Курчатовского района. После этого снежные горы вывезли.

«Уважаемые родители, объясните своим детям, к чему могут привести игры вблизи проезжей части. Позаботьтесь о безопасности своих детей. Провожая ребенка гулять, обязательно позаботьтесь о том, чтобы одежда ребенка была яркой, имела световозвращающие элементы или аксессуары», - сообщили в ГИБДД Челябинска.