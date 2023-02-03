03.02.2023
«Совы» и «снегири» ЮУрГГПУ «полетели» творить добро вместе с «Уральским десантом»
03.02.2023
В Челябинске водитель иномарки сбил трех пешеходов
03.02.2023
В Магнитогорске планируют открыть Центр помощи детям с ментальными особенностями развития
03.02.2023
Обстановка в колониях Челябинской области – управляемая
03.02.2023
Центральным электрическим сетям «Челябэнерго» - 90 лет
03.02.2023
Полицейские Челябинска проверили неблагополучные семьи
В Челябинске водитель иномарки сбил трех пешеходов
06.12.2022
Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска
02.12.2022
В Челябинске на «зебре» сбили двух подростков
21.11.2022
Неутешительная статистика: в Челябинске участились аварии с участием детей
09.11.2022
ДТП парализовало движение на северо-западе Челябинска
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023
Енот и Чебурашка - против укронацистских свастик и черепов
31.01.2023