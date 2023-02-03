В Челябинске водитель иномарки сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

ДТП произошло сегодня, третьего февраля, в 7.50 часов на улице Петра Столыпина, 17.

«Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» совершил наезд на трех пешеходов переходящих проезжую часть дороги справа налево по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего изменил направление движения и совершил наезд на препятствие (опора освещения), повредив его», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП травмы получили три пешехода – мужчина и две женщины. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.