Глава Челябинска поздравила мусульман с Курбан-байрамом

Глава Челябинска Наталья Котова поздравила мусульман со светлым праздником Курбан-байрам, которые в этом году отмечается сегодня, 20-го июля.

Мэр южноуральской столицы отметила, что этот праздник является неотъемлемой частью духовного наследия нашего многонационального народа, олицетворяет общечеловеческие ценности: добро, милосердие, сопереживание. Он учит проявлять заботу о ближнем, оказывать помощь нуждающимся, символизирует верность семейным традициям.

«Челябинск является домом для представителей разных народов и конфессий, которые взаимно обогащают друг друга, привнося всё самое лучшее в культуры соседей. Традиции и обычаи Курбан-байрама являются одной из самых важных составляющих такого обмена», - сказала Наталья Котова.

Также градоначальница пожелала, чтобы «гуманистические ценности ислама и впредь служили укреплению духовности, взаимопонимания, единства и согласия между народами нашего города, способствовали сохранению мира и согласия в обществе».

«В этот светлый праздник желаю всем здоровья, счастья и благополучия в семьях, успехов во всех ваших добрых начинаниях и делах», - тепло поздравила мусульманам Наталья Котова.

Напомним, региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей из-за сложной эпидемиологической обстановки обратилось к верующим с просьбой отметить священный праздник Курбан-Байрам дома, присоединившись к трансляции проповеди дистанционно.

Трансляция праздничного богослужения из Соборной мечети Челябинска ведет телеканал ОТВ. Эфир начался 20-го июля в шесть утра.

Курбан-Байрам - это один из самых главных, самых почитаемых праздников мусульман. Он отмечается с десятого по 13-е числа благословенного месяца Зуль-Хиджа, через 70 дней после окончания Большого поста Ураза-Байрам. Праздник завершает обряд Великого хаджа к святым местам ислама - Мекке и Медине.

Курбан-Байрам является «плавающей датой», отмечается и летом, и зимой.

Традицию жертвоприношения в Курбан-байрам связывают с историей пророка Ибрахима (Авраама), который в знак покорности и любви к Богу согласился принести в жертву сына Исмаила.

В России в качестве жертвенных животных чаще всего используются бараны. Мясо делится на три части, две из которых раздают бедным и неимущим.

В Курбан-Байрам мусульмане подают милостыню нуждающимся и обездоленным, посещают родственников и могилы предков.

Это время нравственного обновления, осмысления прошлого и надежд на будущее.