Главе Советского района Челябинска внесли представление за свалку мусора

Жителей Советского района Челябинска избавили от мусора только после вмешательства прокуратуры. Надзорный орган внес представление главе района, после чего свалку из обрезков деревьев ликвидировали.

Прокуратура провела проверку после обращения челябинцев. Горожане пожаловались на свалку мусора рядом с контейнерной площадкой рядом с домами №130 на улице Кирова, №1 на улице Карла Либкнехта и №63А, 63Б на улице Елькина.

Ведомство выяснило, что рядом с контейнерами оставляли мусор после обрезки деревьев, который никто не вывозил.

«В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Советского района Челябинска указанная несанкционированная свалка мусора своевременно не обнаружена и не вывезена, что повлекло нарушение законных прав и интересов жителей близлежащих домов», - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Таким образом, прокуратура внесла главе районной администрации представление об устранении нарушений закона. После чего свалку ликвидировали.