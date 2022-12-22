22.12.2022
Владимира Шамне избрали главой Калининского района
22.12.2022
«Горное ущелье» ММК снова превратилось в резиденцию Деда Мороза
22.12.2022
Карталинца, который запугивал следователя, отдали под суд
22.12.2022
Челябинская компания в нарушение закона пыталась продать в Интернете «Маминого любимого»
22.12.2022
Более двух тысяч сделок: в ноябре челябинцы оформили ипотеки больше, чем год назад
22.12.2022
ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку
«Горное ущелье» ММК снова превратилось в резиденцию Деда Мороза
22.12.2022
ММК и фонд «Металлург» подарят детям Магнитки новогоднюю сказку
22.12.2022
Энергетики ММК отмечают профессиональный праздник
21.12.2022
Алексей Текслер отметил заслуги Леонида Радюкевича перед Челябинской областью
21.12.2022
Владимир Путин вручил Виктору Рашникову высшую государственную награду
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022