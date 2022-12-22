«Горное ущелье» ММК снова превратилось в резиденцию Деда Мороза

На территории популярной детской загородной здравницы ММК «Горное ущелье», расположенной в сорока километрах от Магнитогорска (Челябинская область) вновь распахнула двери «Южно-Уральская Резиденция Деда Мороза».

Резиденция на озере Баннном в Башкорстостане принимает гостей уже в девятый раз. Ежегодно здесь бывает несколько тысяч посетителей. Продлится эта развлекательная программа, рассчитанная на всю семью, до восьмого января, охватив тем самым как предновогоднее время, так и период зимних каникул. Время работы программы - с десяти до 17 часов.

«Программы-квесты носят тематический характер и каждый год посвящены героям различных сказок. В числе таких тематических программ - «Хозяйка Медной горы в гостях у Деда Мороза» (по сказам Павла Бажова), «Простоквашино online» (по мультфильму «Зима в Простоквашино»), «Новогодние приключения в Зазеркалье» (по мотивам произведений Льюиса Кэррола), «Хранители снов» (по мотивам книг Уильяма Джойса), «Новогодние приключения богатырей» (по мотивам популярных российских анимационных фильмов о трех былинных героях), «Команда Марвел» (с героями комиксов и медиафраншизы Marvel)», - рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

В этом году гостей резиденции ожидает квест «Елка. Фест». Выездная программа предусматривает игровой квест по территории детского центра, встречу в тереме с Дедом Морозом и Снегурочкой, катание на коньках, с горок, подарок и угощение от главного зимнего волшебника. Стоимость входного билета для детей работников Магнитогорского металлургического комбината и обществ Группы ПАО «ММК» составляет 700 рублей.

Для оформления заявки работникам необходимо обратиться непосредственно в отдел реализации путевок ЧУ ДО ПАО «ММК» «ДООК» (Кирова 70, четвертый этаж, кабинет 405, вход со стороны двора).

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (951) 231-01-61, 24-36-78, 24-00-27.