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На этот раз – «Богатырь М»

Горожане не верят, что очередной чудо-трамвай приживется в Челябинске

Общество
Сегодня, 13:51
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Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске протестируют очередной чудо-трамвай. На этот раз в южноуральскую столицу доставили двухсекционный трамвайный вагон 71-923М «Богатырь М», который является модернизированной версией хорошо себя зарекомендовавшего трамвая 71-923.

«Богатырь М» 2019-го года выпуска является детищем ПК «Транспортные системы» (Санкт-Петербург). Он имеет уникальную низкопольную поворотную эластичную тележку, три широких двери, широкие накопительные площадки, откидную аппарель и место для инвалидной коляски с системой фиксации и системой оповещения водителя, сидячие места для пассажиров с ограниченной мобильностью, современный дизайн, просторный светлый салон.

Длина вагона составляет 19 метров, а ширина – два с половиной. Единовременно прокатиться в нем могут 184 пассажира. Сидячих мест в трамвае 34.

Раздельный климат-контроль пассажирского салона и кабины водителя, наружная система видеоконтроля посадки и высадки пассажиров и мониторинга дорожной обстановки, система активной и пассивной помощи водителю при управлении трамвайным вагоном, запас автономного хода не менее полутора километров, счетчик пассажиропотока – не трамвай, а чудо.

Вот только жители Челябинска, наученные горьким опытом расставаний с предшественниками питерского «Богатыря» - трамваями УКВЗ и «УралТрансМаша», которые в столице Южного Урала и ломались, и вставали на путях (по разным причинам), настроены скептически и радоваться не спешат.

Ехидные комментарии острые на язык горожане оставляют в сообществе «Челябинский транспорт» в ВКонтакте, разместившем фото «Богатыря».

«Сдохнет в первую же неделю по челябинским кочкам и стыкам на рельсах»; «Ну вот зачем жителей дразнить такими вагонами? Ну всем же понятно, что это тестирование и показуха. Зачем так поступать?»; «Где-нибудь он сломается»; «Круто. Начало положено, еще 99-ти трамваев нужно дождаться»; «Действительно хорош! Если к каждому дню города будут покупать новый трамвай, то уже через 200 лет парк будет укомплектован!»; «Поматросят и бросят»; «Выборы, выборы, кандидаты - самые честные люди на земле…»; «Надолго ли???» - как видно из комментариев, челябинцы стали очень недоверчивы, но стоит ли их за это винить, ведь хорошие трамваи в столице Южного Урала действительно не приживаются?!

К слову, первый пост о прибытии «Богатыря М» в областной центр для тестирования в сообществе «Челябинский транспорт» назвали «показухой перед выборами». Поживем – увидим.

Фото: ttransport.ru, «Челябинский транспорт»

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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