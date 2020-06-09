В «ЧелябГЭТ» прокомментировали расставание с трамваем «УралТрансМаша»

Низкопольный четырехосный трамвай "УралТрансМаша", презентованный в Челябинске 23 декабря 2019 года, покинул южноуральскую столицу к большому сожалению горожан, которые с удовольствием совершали поездки в нарядном оранжевом вагоне.

Ситуацию прокомментировали в ООО "ЧелябГЭТ".

"Первого июня истек срок действия договора, заключенного между нашим предприятием и ОАО "УралТрансМаш" на тестовую эксплуатацию вагона 71-415. По результатам тестирования сделаны выводы об удобстве и эргономичности интерьера и экстерьера транспортного средства как для пассажиров, так и для водителя", - рассказали в пресс-службе "ЧелябГЭТа", отметив, что в адрес предприятия неоднократно поступали положительные отзывы от пассажиров о дизайне трамвая европейского уровня, произведенного в Свердловской области.

В ООО "ЧелябГЭТ" сообщили также, что экспертной комиссией предприятия был сформирован перечень рекомендаций в адрес "УралТрансМаша", в том числе касающихся вопроса технического обслуживания транспортного средства.

"Данная информация передана заводу-производителю, адресована руководству Челябинской области", - рассказали на челябинском предприятии.

Договор был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вопрос о включении новых моделей в подвижной состав ООО "ЧелябГЭТ" будет решаться в соответствии с ФЗ "О закупках".

Жители южноуральской столицы, узнавшие печальную новость о прощании с современным трамваем в группе "Челябинский транспорт" в ВКонтакте искренне расстроились. Горожане активно комментируют пост. Челябинцы не особенно верят, что такие вагоны - способные развивать скорость более 90 километров в час, вмещающие 170 пассажиров, оснащенные камерами видеонаблюдения, USB-разъемами, ТВ-экраном, бесплатным Wi-Fi - будут закуплены для города.

Горожане шутят, что трамвай не выдержал испытания челябинскими рельсами, отмечают, что прежде чем ждать такой чудо-транспорт, нужно привести в порядок инфраструктуру, предлагают к прослушиванию композицию "Прощание славянки" и грустно добавляют, что удел Челябинска - КТМ-5 и что "другого здесь просто не будет".

"Рельсы нам все поломал и отчалил"; "Хоть кто-нибудь нацарапал в салоне - здесь был Челябинск!?"; "А привезут взамен 100 обещанных к лету новых трамваев или только для фоторепортажей так и будут привозить по одному на время?"; "Прощай, зелёный друг, забудьте люди об обещанных трамваях"; "Увезли в другой город , там для понта погоняет и потом снова увезут"; "Ждем 418-й на испытания?" - вот такая реакция.

Напомним, оранжевый гость из соседнего региона покинул столицу Южного Урала спустя около полугода после своего усть-катавского предшественника (трамвай-гармошка стоимостью свыше 90 миллионов рублей, изготовленный на УКВЗ, покинул Челябинск в ноябре 2019-го).

Оба трамвая в южноуральской столице ломались, вставали на путях - причины на то были разные. С обоими современными транспортными средствами Челябинск в итоге простился. Надежда, что выходцы с "УралТрансМаша" еще покатают в своих симпатичных вагонах челябинцев и гостей города, есть. Станет ли мечта людей о современном, комфортном, красивом общественном электротранспорте реальностью, покажет время.