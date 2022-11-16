Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки

Торговая сеть «Пятерочка» приготовила новые сюрпризы для своих гостей. За покупки будет разыграно более трех тысяч сертификатов, ценные призы, среди которых цифровая и бытовая техника, в том числе смартфон 14 поколения.

Чтобы стать счастливым обладателем подарков, достаточно просто совершать покупки в «Пятерочке». Его сумма будет зависеть от суммы в чеке. Можно выиграть сертификат на десять и даже 25 тысяч рублей. Чтобы получить шанс выиграть один из сертификатов, необходимо обязательно зарегистрировать свой чек на сайте.

Также «Пятерочка» предлагает каждому гостю стать счастливым обладателем смартфона 14 поколения. Для этого необходимо отправить другу ссылку на участие. Чем больше друзей пригласит участник, тем выше его шансы на победу.

«Пятерочка» также предусмотрела для покупателей и призы от партнеров. Среди них безалкогольные напитки, кофемашины, электрогрили, увлажнители воздуха, роботы-пылесосы, мойки окон, кухонные машины, беспроводные колонки, наушники и смарт-часы, а также сертификаты на покупки в магазинах цифровой и бытовой техники.

Кроме того, среди пользователей сервиса экспресс-доставки каждую неделю разыгрывается смартфон.