16.11.2022
Южно-Уральский государственный институт искусств принимает поздравления с 87-летием
16.11.2022
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
16.11.2022
За ловлю сиговых рыб привлекут шесть браконьеров в Челябинской области
16.11.2022
В Воронежской области в аварии погибли два южноуральца
16.11.2022
Челябэнерго подключили к электросетям ещё девять ФАПов в Челябинской области
16.11.2022
После вмешательства прокуратуры сироте дали квартиру
Гостям «Пятерочки» вручат сертификаты за покупки
Призы - цифровая и бытовая техника, в том числе смартфон 14 поколения
30.12.2021
«Пятёрочка» делает покупателей миллионерами
06.10.2021
«Пятёрочка открыла «Академию кухни»
17.09.2021
«Пятёрочка» поможет нуждающимся на Урале
30.07.2021
«Пятёрочка» рассказала о самых востребованных товарах в экспресс-доставке
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022