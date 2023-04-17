Грамотой Президентского полка награждён главный режиссёр «Омнибуса»

В Златоустовском театре драмы «Омнибус» очередное приятное событие. Главный режиссёр заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский стал обладателем сразу двух наград - Грамоты Президентского полка и Грамоты «Девятичей» – ассоциации ветеранов службы органов государственной охраны. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

В биографии режиссера это особая страница, связанная со службой в армии. Борис Горбачевский служил в Кремлевском полку особого назначения с 1970 по 1972 год. И в этот период командование полка, узнав о творческих способностях военнослужащего Горбачевского, отдало приказ организовать вокально-инструментальный ансамбль. Срок был определён в полгода. В творческий процесс Борис окунулся с головой, и точно в срок, в 1971 году, им был организован вокально-инструментальный ансамбль, название которого принадлежит молодому руководителю, - «Оптимисты». За время службы ансамбль дал 186 концертов в Москве, в том числе в Кремлевском Дворце съездов, песни «Оптимистов» были записаны на пластинку. А спустя несколько лет, в 1985 году, когда Горбачевский учился на режиссерском факультете ГИТИСа, ему позвонил командир полка с просьбой вновь вернуться к своему детищу - к ВИА «Оптимисты». К тому времени в полку было сформировано отдельное подразделение – музвзвод. В нём Борис Горбачевский два года увлеченно работал художественным куратором ансамбля.

«В октябре 2022 года, ансамблю исполнилось 50 лет со дня основания, - рассказывает Борис Горбачевский. - За все это время у меня никогда не прерывались связи с сослуживцами, и 6 апреля этого года комендантом Московского Кремля и командиром Президентского полка я был приглашён на торжество, посвящённое юбилею «Оптимистов» и 87-летию со дня основания полка. На юбилей были приглашены участники ансамбля всех призывов, начиная с 1973 года. Присутствовали и служащие полка, и офицеры, которые служили в этом полку с 1970 года. И вот, 6 апреля «Оптимисты» выступили с большим концертом. Вторая часть встречи проходила в картинной галерее народного художника РФ А. Шилова, где основной состав ВИА смог пообщаться в семейном кругу однополчан».

Дело, начатое Борисом Горбачевским в далеком 1971 году, живо до сегодняшнего дня. «Оптимисты» - это уже профессиональные музыканты, в их исполнении звучат широко известные в народе песни. Для ансамбля писали музыку Юрий Антонов, Юрий Саульский. К 70-летию Президентского полка был выпущен песенный диск и замечательный фильм об «Оптимистах». Вместе с ВИА, некогда созданным Борисом Горбачевским, в фильме снялся народный артист СССР Василий Лановой.