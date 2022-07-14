14.07.2022
Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев отметить единый День фольклора
14.07.2022
Набор канцелярии к 1 сентября обойдется родителям южноуральских школьников в 1871 рубль
14.07.2022
Уголовное дело в отношении депутата Ершова направлено в суд
14.07.2022
В Челябинской области полицейские задержали 14 участников ОПГ
13.07.2022
Четыре ДТП произошло на железнодорожных переездах ЮУЖД за 6 месяцев 2022 года
13.07.2022
В России сегодня можно наблюдать Суперлуние
ГРЦ Макеева собрал очередную партию гуманитарного груза для Донбасса
06.07.2022
ГРЦ Макеева встречает молодежь
28.06.2022
На Тургояке при поддержке ГРЦ Макеева состоялся юбилейный легкоатлетический марафон
28.06.2022
Готовность – номер один: материальная база ГРЦ Макеева признана одной из лучших в Миассе
25.06.2022
ГРЦ Макеева передал очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022