ГРЦ Макеева собрал очередную партию гуманитарного груза для Донбасса

Сотрудники Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) собрали очередную партию гуманитарного груза для жителей Донбасса.

Примечательно, что пункт приема, организованный ГРЦ в ДКиТ «Прометей», стал открытым для всех желающих помочь мирным жителям Донецкой и Луганской Народных республик: товары первой необходимости сюда приносят уже не только сотрудники предприятия, но и другие жители города.

Так, Лидия Алексеевна Зяблицкая подготовила для передачи беженцам тушенку, крупы, предметы гигиены. Покупала постепенно, а вот когда накопилось 17 килограммов гуманитарной помощи, обратилась в «Прометей». Там нашли возможность вывезти нужный груз.

Оказалось, что Лидия Алексеевна - бывший работник Государственного ракетного центра, проработала здесь 43 года. Пришла на предприятие, когда оно еще размещалось в Златоусте, сразу после школы. Начала работать токарем, была секретарем комсомольской организации, а затем получила высшее образование и уже в качестве конструктора трудилась над созданием испытательного оборудования.

«Я отношусь к детям войны: брат и отец ушли на фронт, мама умерла, когда мне было десять лет, - рассказала Лидия Алексеевна. - Я особенно остро чувствую, что такое лишения, поэтому и считаю своим долгом помочь тем, кому сейчас тяжело. Я патриот своего предприятия и даже не сомневалась, что ГРЦ в числе первых откликнулся на эту гуманную акцию».

Как сообщили в пресс-службе ракетного центра, 13 июля очередная партия необходимых товаров (различные продукты, бутилированная вода, постельное белье, средства личной гигиены и др.) была передана в городской штаб в приемную партии «Единая Россия». В ближайшие дни гуманитарный груз будет отправлен в областной штаб в Челябинск, а оттуда, в конце июля, - в Ростовскую область.

Благотворительная акция по сбору помощи для эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик в АО «ГРЦ Макеева» стартовала 24 февраля по поручению генерального директора, генерального конструктора предприятия, академика РАН Владимира Дегтяря. Специалисты Государственного ракетного центра активно и уже на постоянной основе оказывают поддержку беженцам Донбасса. На сегодняшний день предприятие отправило около десяти тонн гуманитарной помощи.

В ДКиТ «Прометей» продолжает работать пункт по сбору гуманитарной помощи. Необходимые товары принимаются ежедневно с 9:00 до 22:00 (обращаться к охраннику на вахте).