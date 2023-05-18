Губернатор обещал решить проблему с низким уровнем газификации в Октябрьском районе

Уровень газификации Октябрьского района в два с лишним раза ниже аналогичного показателя в среднем по Челябинской области. Жители просят о помощи. Губернатор Алексей Текслер пообещал уделить решению этого вопроса самое пристальное внимание.

«Уровень газификации в Челябинской области составляет 77,4%, в Октябрьском районе - 31,42%», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

Губернатор Алексей Текслер, побывавший на этой неделе с рабочим визитом в муниципалитете, отметил, что район протяженный, а уровень газификации имеет низкий. Глава региона пообещал уделить самое пристальное решению этой проблемы.

В минстрое уточнили, в 2023 году Октябрьскому району выделена субсидия около 180 миллионов рублей из областного бюджета на строительство двух объектов в ранее негазифицированных населенных пунктах - д. Уйско-Чебаркульская и п. Березовский.

В ведомстве также отметили, что район активно участвует в программе догазификации по подключению домов в ранее газифицированных населенных пунктах.

Алексей Текслер поручил совместно с партией «Единая Россия» выявить пробелы, которые есть в районе по газификации, и включить объекты в программу.

В настоящее время Челябинская область занимает четвертое место в России по уровню газификации. В ближайшие годы этот показатель в регионе планируется повысить до 90%. Ежегодно из бюджета региона выделяется около миллиарда рублей на газификацию, в 2023 году на строительство сетей и газификацию направят 972 миллиона рублей. На выделенные средства планируют построить порядка 350 километров новых газовых сетей.

В текущем году «голубое» топливо придет в 16 населенных пунктов Челябинской области, в том числе в поселок Миасский Аргаяшского района, Алтырка Варненского района, деревня Кораблево Еткульского района, а также в населенные пункты Кизильского района, Октябрьского, Сосновского и Уйского районов.

Ранее Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований держать на контроле работы по газификации и догазификации, чтобы максимальное количество граждан смогли получать социальную выплату на установку внутридомового газового оборудования.