Губернатор отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил правительственную комиссию в Агаповский район, где погибло два ребенка. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Напомним, в поселке Озерный получил смертельные травмы 17-летний подросток в ходе демонтажа здания старой школы и в поселке Первомайский в здании бывшего овощехранилища погиб 12-летний ребенок под обломками обрушившейся кровли.

«Мои соболезнования родным. Нет ничего страшнее, чем терять детей», - выразил соболезнования губернатор. Алексей Текслер заверил, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

По поручению главы региона в Агаповский район выезжает правительственная комиссия, чтобы на месте детально разобраться в причинах произошедшего. «Возникает целый ряд вопросов. К собственникам строений, к администрации района, к органам социальной защиты. Правительственная комиссия прямо сейчас выезжает на место, чтобы детально разобраться», - отметил губернатор.

Алексей Текслер пообещал проинформировать жителей о результатах проверки и сделанных выводах.

Губернатор поручил всем главам и ответственным в муниципалитетах принять срочные меры по обеспечению безопасности бесхозных сооружений. «На особый контроль — детский отдых и занятость во время каникул, - распорядился Алексей Текслер. - Впереди лето, такие происшествия недопустимы. Под личную ответственность, вплоть до кадровых решений». В отношении руководителей муниципалитетов, которые не предпримут необходимые меры для защиты детей, будут приняты соответствующие кадровые решения.