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Губернатор с сыном прокатился на коньках в парке Терешковой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в субботу, пятого декабря, открыл каток в парке имени Валентины Терешковой. Вместе с сыном Мишей и шоуменом Станиславом Ярушином глава региона прокатился по ледовым аллеям на коньках.

Уже за час до официального открытия в парке Терешковой собрались десятки горожан с коньками наперевес. После официального открытия первыми на лед ступили жители, за ними поехали Алексей Текслер с Мишей, заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов и шоумен Станислав Ярушин.

«Я рад сегодня вместе с вами открыть этот необычный для нашего города каток, - обратился к челябинцам Алексей Текслер. - Это замечательная идея - кататься по ледовым аллеям среди деревьев и иллюминации. Этот каток будет местом притяжения всех горожан. Скоро Новый год - наш любимый праздник, мы ждем его с нетерпением. Нам хочется, несмотря на пандемию, праздничного настроения. И это - замечательный подарок, который позволит уже сейчас создать настроение. Дорогие друзья, уверен, что этот проект будет удачным, что аналогичные проекты мы будем реализовывать и в других местах города и в целом по региону. И у нас будет замечательная традиция в декабре - кататься в парках на коньках».

Общая площадь катка составляет три тысячи квадратных метров. Длина ледовой дорожки - 800 метров, а толщина льда - восемь сантиметров. Каток будет работать с декабря по март. Для удобства горожан в парке обустроили прокат коньков и раздевалки.

Напомним, решение о создании ледовой аллеи в парке Терешковой приняли глава Челябинска Наталья Котова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Обустройством ледовых дорожек занимается компания «Формула льда», создавшая катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.