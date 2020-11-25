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В парке Терешковой завершили монтаж ледовых дорожек

В Челябинске продолжается создание уникальных для города ледовых аллей. Сейчас в парке имени Терешковой рабочие подготавливают дорожки, заливая их водой.

Строительные и монтажные работы по созданию ледовых аллей в парке уже завершены. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» АО «ЧЭМК».

В парке уже построили помещения для хранения ледоуборочных машин с освещением, отоплением и водоподготовкой горячей воды.

На территории уложили утеплитель по всей площади катка и трубки, по которым будет идти хладагент. Сейчас рабочие заливают дорожки водой.

Напомним, решение о создании ледовой аллеи в парке Терешковой приняли глава Челябинска Наталья Котова и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Обустройством ледовых дорожек занимается компания «Формула льда», создавшая катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Каток будет работать с декабря по март. Для удобства жителей там обустроят прокат коньков и раздевалки.