Харитон, выздоравливай! В челябинском зоопарке борются за жизнь гималайского медведя

Челябинский зоопарк сегодня, 26-го сентября, опубликовал хорошую новость: еще один заболевший косолапый, гималайский медведь Харитон, начал понемногу кушать.

«Мы пока боимся давать какие-либо прогнозы, но очень-очень надеемся, что наш старичок сильный и будет бороться дальше. До этого момента вся терапия и все ветеринарные манипуляции проводились в уличном вольере, где он находился с 23-го сентября. Сейчас Харитошу удалось перевести во внутренние помещения, где ветеринары совместно с зоологами продолжают его лечение», - рассказали сотрудники учреждении.

В зоопарке отметили, что относительно случившегося с Харитоном в СМИ появляются самые разные, противоречивые сведения, поэтому коллектив учреждения решил дать пояснение:

«Признаки, сходные с признаками отравления бурых медведей Бусинки, Степы и Маши, проявились у Харитона в тот же день, что и у других медведей. Просто они были далеко не такими выраженными. Несмотря на это, сразу же была начата терапия. Ветеринары и зоологи не отходили от него, оказывая всю необходимую помощь. Мы ещё раз благодарим всех, кто поддерживает нас в это нелегкое время. Спасибо вам».

В группе «Челябинский зоопарк» в ВКонтакте люди желают Харитону скорейшего выздоровления, агентство «Урал-пресс-информ» присоединяется к пожеланиям.

Напомним, несколько дней назад в зоопарке произошла трагедия – умерли два бурых медведя Маша и Степан. Предположительно, всеобщих любимцев отравили. Ведется расследование, посетителей учреждение временно не принимает. Ранее похожие симптомы были и у еще одной бурой медведицы, Бусинки, но ее удалось спасти – болезнь, к счастью, протекала в более легкой форме, чем у Маши и Степы, которые «сгорели» всего за сутки, несмотря на то, что им оказывалась вся необходимая помощь.