В челябинском зоопарке погибли два бурых медведя: Степана и Машу отравили

В челябинском зоопарке трагедия: вчера, 23-го сентября, умерли всеобщие любимцы Степан и Маша. Причиной гибели бурых медведей стало отравление.

«Сотрудники челябинского зоопарка обеспокоены и полагают, что совершено преступление и животные были отравлены умышленно - на территории зоопарка была найдена сумка с расфасованным фаршем и вареным мясом, общим весом в семь килограммов. Руководство учреждения обратилось за помощью в правоохранительные органы», - сообщили в администрации Челябинска.

За день до смерти мишек стало рвать с пеной, они бились в судорогах, у них появилась диарея, стала темной моча. Были зафиксированы атаксия и отсутствие реакции на раздражители.

Как рассказали в мэрии, за жизнь Маши и Степана ветеринары боролись сутки, но, увы, спасти косолапых не удалось.

Интересно, что около двух недель с похожими симптомами (они были не так выражены) слегла бурая медведица Бусинка. Сейчас – благодаря слаженной работе ветеринаров и зоологов челябинского зоопарка – состояние животного является стабильным. Угрозы ее жизни нет.

К сожалению, как оказалось, это не единственная трагедия в зоопарке. В начале сентября пострадали копытные обитатели учреждения: пятнистые и северные олени, косуля. Самку северного оленя и детеныша пятнистого оленя спасти не удалось, как и доказать факт отравления.

В связи с проведением следственных мероприятий зоопарк закрыт. Проводятся все необходимые экспертные медицинские процедуры по установлению причин гибели животных. Результаты будут оглашены по мере готовности.

Управление культуры предпринимает все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего и установления лиц, виновных в гибели животных, которых здесь все очень любили..

Бурая медведица Маша жила в зоопарке с момента его официального открытия (с 1996-го года), ей было около тридцати лет. В прошлом Машка, как любя называли ее сотрудники учреждения, являлась цирковым животным. Была в числе других зверей, в начале 90-х брошенных на пустыре в северо-западной части Челябинска двумя предпринимателями, мечтавшими организовать зоопарк, а в результате лишь мучавшими бедных зверей. Тогда вместе с собратьями по несчастью Маша попала под опеку неравнодушных людей, которые развернули операцию по спасению замерзающих в клетках диких животных.

«Зоопарк открылся, и Машка уже в нем жила», - рассказала культорганизатор учреждения Любовь Кадомцева. То есть она была здесь всегда, а теперь из-за нечеловеческой жестокости неизвестных пока лиц (хочется надеяться, что преступника или преступников быстро поймают и накажут по все строгости закона), ее родной дом-зоопарк осиротел, как осиротел он и без Степана.

«Степе было 26 лет. Он родился 31 декабря 1995-го года. В новый год ему должно было исполниться 27», - отметила Любовь Кадомцева.

Бусинка, которой посчастливилось выжить, - самая молодая из троих бурых мишек, ей двадцать с небольшим. Бусинка выросла на руках сотрудников зоопарка. Ее совсем крохой принесли сюда охотники - сказали, что нашли в лесу одну, без мамы-медведицы. Работники учреждения предполагают, что маму Бусинки они сами и застрелили, а вот детеныша пожалели.

«Маша и Степа ушли за сутки. Бусинку, слава богу, удалось спасти. Зоологи очень долго ее выхаживали. К счастью, симптомы у Буськи были более легкие», - сказала Любовь Кадомцева.

Агентство «Урал-пресс-информ» выражает коллективу зоопарка искренние соболезнования. Для людей, которые проводят с животными большую частью жизни, они, как дети: расставаться с ними очень больно.