06.02.2023
Десятилетие со дня падения челябинского метеорита отметят зрелищно и ярко
06.02.2023
Задержан чебаркулец, похитивший 120 тонн зерна
06.02.2023
«Этнография Урала» расскажет жителям Челябинской области всю правду об их малой родине
06.02.2023
Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи
06.02.2023
Полицейские Магнитогорска не пустили на прилавки паленый алкоголь
06.02.2023
В Томино митрополит Алексий освятил купола для строящегося храма
Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи
31.01.2023
Хирурги клиники ЮУГМУ вернули пациенту с проблемными сосудами способность ходить без боли
20.01.2023
Жительницы Челябинской области могут выбрать для родов мягкий родзал
17.01.2023
В роддоме Челябинска установили рекорд в пятницу 13-го
12.01.2023
Врач клиники ЮУГМУ назвала виды спорта, которые помогут снизить риск развития онкологии
Жители Кунашака: Нас подтапливает всё больше и больше
03.02.2023
Первые четыре боевых робота «Маркер» из Магнитогорска прибыли в Донбасс
02.02.2023
Жители Чурилово обеспокоены планами по закрытию детской поликлиники
02.02.2023
Жители Тугайкуля просят убрать лесопилку подальше от новой школы и их домов
02.02.2023
С первого февраля проиндексирован размер маткапитала
01.02.2023