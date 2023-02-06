Хирурги Челябинска вернули слух пациентке из Сочи

Челябинские хирурги оториноларингологического отделения клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) провели операцию по восстановлению слуха с мгновенным результатом.

Маргарита Навоян приехала на операцию в клинику ЮУГМУ из Сочи. У женщины на протяжении 30 лет был снижен слух. Во время обследования у нее был выявлен отосклероз - заболевание, когда плохо работает одна слуховая косточка.

Специалисты клиники ЮУГМУ провели стапедопластику – это слухоулучшающая операция с мгновенным результатом. Вмешательство выполняется эндоурально, под местной анестезией, без разрезов и с минимальной травмой для пациента.

«Убирается часть стремени, которая не функционирует и заменяется протезом. Протез устанавливается во внутренне ухо. Таким образом звук передается на слуховой нерв, и человек может вновь слышать», - рассказала заведующая оториноларингологического отделения Клиники ЮУГМУ, кандидат медицинских наук Анна Кочеткова.

В результате такого вмешательства жительница Сочи теперь хорошо слышит. Причем слух вернулся сразу во время операции.

«Мне рекомендовали Челябинск, именно Кочеткову Анну Павловну, и вот я здесь и ни грамма не жалею. Потому что я слышу уже отлично. Вчера только делали операцию и слышу на 100%. Я аж прослезилась, что слышу даже, как в коридоре ногами стучат. Я говорю: «Неужели я слышу?»», - поделилась Маргарита Навоян.

В год в клинике ЮУГМУ делают около 800 высокотехнологичных ЛОР-операций. 80% всех вмешательств направлены на восстановление слуха.

Клиника ЮУГМУ принимает не только жителей Челябинска и области, но и пациентов из других регионов – сюда приезжают из Калининграда, ХМАО, даже с Чукотки, Камчатки.