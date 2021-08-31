31.08.2021
Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип
31.08.2021
Магнитогорские мехатроники завоевали «золото» национального чемпионата
31.08.2021
Полицейские Челябинска задержали южноуральца с крупной партией наркотиков
31.08.2021
Житель Златоуста стал жертвой проститутки
31.08.2021
В Кыштыме проведут полную реновацию «Белого дома»
31.08.2021
В Челябинске фигуристы представят свои программы, подготовленные для Олимпийских игр
Хлебобулочные изделия «Пятёрочки» вдохновили Шнурова на новый клип
25.06.2021
«Пятёрочка» представила обновлённую программу лояльности
24.05.2021
«Пятёрочка» установила новые фандоматы в Челябинске
06.05.2021
Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров
10.03.2021
«Пятерочка» приглашает челябинцев познакомиться с начивками
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021