Храм Покрова в селе Булзи обрел свой голос

В монашеской общине села Булзи Каслинского благочиния (Челябинская область) состоялось долгожданное событие – освящение колоколов на колокольне храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Как уточнили в обители, это событие должно было состояться еще полгода назад, но жизнь внесла свои коррективы в планы.

С утра митрополит Григорий в сослужении священников Каслинско-Снежинского благочиния отслужил Божественную литургию. В своем слове к пастве митрополит отметил, что колокола храма - это храмовый голос, а также глас Божий, и выразил надежду на дальнейшее восстановление храма в его первоначальном виде.

Сразу после литургии архипастырь совершил чин освящения девяти колоколов, после чего, по традиции, перед подъёмом колоколов на колокольню все желающие ударили в самый большой колокол.

В общине напомнили, что восстановление Покровского храма было начато семь лет назад. Девять новых колоколов для храма были отлиты в Каменске-Уральском на заводе «Пятков и К». Деньги на них собирали всем миром. Общий вес колоколов – более двух тонн. Самый малый весит шесть килограммов, а большой – 1140 килограммов.

Фото монашеской общины