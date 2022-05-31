Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист

Инвалидам Челябинской области отказывают в выдаче бесплатных подгузников, которые положены им по госпрограмме. Об этом в группе во Вконтакте «А.Л. Текслер, помоги!» сообщили жители Кизильского района и Магнитогорска. Как рассказали в региональном отделении Фонда социального страхования, поставки памперсов и пелёнок срывает компания-монополист. Наименование организации в ведомстве называть не стали, но заверили, что проблему уже решают на федеральном уровне.

Перебои в выдаче средств реабилитации происходят систематически с 2015 года, при этом с проблемой сталкиваются жители самых разных российских регионов. Добиваться жизненно необходимых и далеко не дешёвых подгузников приходиться через суды. Исковые заявления инвалидов к Фонду социального страхования стали уже нормой: как правило, суд встаёт на сторону граждан, но это ничего не меняет. Причин много: во-первых, фонд финансируется из федерального бюджета (нет финансирования – нет памперсов); во-вторых, согласно ФЗ № 44 медицинские изделия закупаются в рамках аукциона, а значит существуют все риски, связанные с торгами. Бывает, что на них вообще не заявляется ни один поставщик (из-за низкой стартовой цены). Но даже если аукцион отыгран и контракт заключён, с учётом последних внешнеполитических событий, роста цен и разрыва логистических цепочек риск неисполнения договора остаётся высоким.

«В Магнитогорске проблема с памперсами для инвалидов - отказывают с выдачей, потому что нет. Я квартальная на пос. Крылова, лежачие инвалиды обращаются к вам - «помогите!». С начала года выдали по 6 пачек, но все закончилось, частники на «Авито» продают по1200руб, как быть у меня трое инвалидов, жалуются. В 2021 году тоже была такая история. Пожалуйста, примите меры», - пишет губернатору через соцсети Наталья Дорожкина.

Об аналогичной ситуации рассказывает и жительница Кизильского района Рамиля Степанова. По словам женщины, памперсы перестали выдавать зимой, но после обращения к главе региона средства гигиены всё-таки дошли до нуждающихся. В мае бесплатных подгузников снова не оказалось. Действительно, для Челябинской области проблема с поставками абсорбирующих средств не является новой. Форс-мажорные обстоятельства, как сообщили в региональном отделении ФСС, неоднократно возникали и раньше. Но теперь другой масштаб и другая причина.

«Да, проблема, действительно, есть. Причина в том, что поставщик срывает сроки поставок в регионы. Сейчас наши юристы работают над штрафными санкциями и расторжением контракта. Центральный аппарат Фонда прилагает все усилия, чтобы решить данный вопрос в кратчайшие сроки, - рассказали в пресс-службе челябинского отделения Фонда социального страхования, отметив, что поставщик является монополистом на рынке. – Компания, с которой заключён контракт, не в первый раз нарушает условия договора. Поэтому есть все основания для включения её в реестр недобросовестных поставщиков, сейчас эта работа ведётся».

В ведомстве не смогли назвать время, которое потребуется на урегулирование вопроса, но подчеркнули, что он находится на контроле федеральных властей. Какое предприятие монополизировало производство товара, уже ставшего «эксклюзивным», выяснить не удалось. В Фонде рассказали только то, что завод находится в России.

В марте 2022 года Минпромторг заявлял о существовании в России 15 предприятий, выпускающих подгузники. Наиболее крупное из них размещается в Приморье. Как отмечали в министерстве, дальневосточный завод обеспечивает памперсами всю Россию и частично Казахстан. Скорее всего, речь шла об ООО «Торрес», работающем на импортном сырье (сорбент из Франции, целлюлоза – из Японии). Является ли предприятие поставщиком подгузников по договору с ФСС, неизвестно.