Инженер ГРЦ Макеева блеснула на «Орбите молодежи» в Калуге

Инженер Государственного ракетного центра имени Макеева (Миасс, Челябинская область) Анастасия Баталина приняла участие в восьмой всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи», организованной госкорпорацией «Роскосмос».

Событие состоялось на базе Калужского филиала МГТУ имени Баумана. Свои работы представили 76 специалистов ракетно-космической отрасли.

Представитель ГРЦ выступала в секции «Динамика полета, проектная баллистика, навигация и системы управления ракетно-космической техникой, а также проблемы космического мусора. Инновационные направления в развитии ракетно-космической промышленности».

На обсуждение экспертам Анастасия Баталина представила научную работу на тему «Получение достоверной информации об объекте испытаний» (научные руководители: ведущий инженер-руководитель группы Е.А. Пушина; начальник сектора А.Ю. Протопопов).

Конкуренцию Анастасии составили профессионалы ракетно-космической отрасли, многие из которых имеют ученые степени. О престижности конкурса говорит и тот факт, что возросла наукоемкость проектов: из двухсот работ, поданных на конкурс, 80 отобрано в финал.

Как отмечают в пресс-службе АО «ГРЦ Макеева», Анастасия Баталина в тройку финалистов не вошла, но ее работа получила хорошие отклики и рекомендации экспертов.

«По словам председателя экспертной комиссии, расхождения в оценках работ были минимальные, так как все они были очень сильные. Что касается моего проекта, то, по рекомендации специалиста по патентному праву, я планирую оформить патент», - рассказала Анастасия.

Также Анастасия Баталина прошла обучение в «Школе молодого ученого» - инженер ГРЦ получит соответствующий документ об образовании от МГТУ имени Баумана.