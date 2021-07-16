16.07.2021
В российский школы и детсады будут зачислять по родству
16.07.2021
Челябинка отдала 800 тысяч рублей мошенникам, представившимся брокерами
16.07.2021
На западе Германии из-за наводнения без вести пропали более тысячи человек, есть погибшие
16.07.2021
В Челябинске погиб мужчина, сорвавшись с седьмого этажа
16.07.2021
В Челябинске ограничат движение на одном перекрестке из-за ремонта дорог
16.07.2021
В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках
Ирина Гехт и Дмитрий Тарасов открыли в челябинской больнице «дорогу жизни»
05.07.2021
В Челябинской области не потребуют от отдыхающих сертификат о вакцинации
04.07.2021
Южноуральцы, переболевшие ковидом, пройдут реабилитацию и углубленную диспансеризацию
04.07.2021
Гехт – о вакцинации от ковида: Мы за добровольность и осознанность выбора
04.07.2021
Южноуральцы, выезжающие отдыхать за пределы региона, смогут сдать тест на ковид лишь платно
В Челябинской области за мошенничество задержан начальник ЧОП, возможно, связанный с коррупционным делом в ПФР
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
15.07.2021
Южноуральцам разъяснили нюансы единовременной выплаты на детей от 6 до 18 лет
14.07.2021
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021