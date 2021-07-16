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Дмитрий Тарасов
Челябинск
Общество
16.07.2021 11:15
Фото: Администрация Челябинска

Ирина Гехт и Дмитрий Тарасов открыли в челябинской больнице «дорогу жизни»

В городской клинической больнице №8 Челябинска сегодня, 16-го июля состоялось знаменательное, очень важное событие: здесь открыли теплый переход между терапевтическим и хирургическим корпусами, который сами врачи «восьмерки» называют «дорогой жизни».

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, такой замечательный подарок медицинское учреждение получило от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и главы Челябинска Натальи Котовой.

Строительство теплого перехода в больнице Тракторозаводского района началось осенью 2020-го года и было завершено в июле 2021-го.  Его протяженность составляет 75 метров. Строительство обошлось региональной казне в 35 миллионов рублей.

В торжественной церемонии открытия «дороги жизни» приняли участие первый заместитель главы региона Ирина Гехт, замминистра здравоохранения Челябинской области Дмитрий Тарасов, директор регионального ФОМСа Агата Ткачева и заместитель главы Челябинска по вопросам строительства Владимир Шамне.

Почетные гости поблагодарили всех сотрудников лечебного учреждения за их нелегкий труд.

Ирина Гехт
Дмитрий Тарасов
Челябинск
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Первые два новых трамвая прибыли в Челябинск

13.07.2021 16:16

В Златоусте многодневный потоп сделал общежитие похожим на аквариум