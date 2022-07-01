Дмитрий Тарасов покинул пост первого замминистра здравоохранения Челябинской области

Дмитрий Тарасов покинул пост первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области, который он занимал с декабря 2020 года.

Потомственный медик Дмитрий Тарасов (дед – уролог, папа- хирург, мама – акушер-гинеколог), окончивший Челябинскую государственную медицинскую академию, вновь будет возглавлять первую городскую больницу Челябинска (он уже руководил этим медицинским учреждением с июня 2014 года по сентябрь 2019 года).

Пока не уточняется, куда перешел на работу Максим Угнивенко, работавший до настоящего момента главврачом ГКБ №1, а бытность руководства больницей Тарасовым – его заместителем.

Первым заместителем министра здравоохранения области назначена Елена Недочукова. Информация появилась на сайте в разделе «Руководство». До настоящего момента она работала заместителем директора по вопросам организации ОМС территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области. Она также трудилась заместителем главного врача по медицинской части ГКБ № 8 Челябинска.

Нынешний руководитель минздрава Агата Ткачева пришла в министерства также из ФОМСа, которым она руководила по мая 2022 года.

Четвертого мая 2022 года пост министра здравоохранения Челябинской области покинул Юрий Семенов, руководивший ведомством чуть более двух с половиной лет.

В настоящий момент министерство здравоохранения области возглавляет Агата Ткачева (с 19 мая 2022 года – исполняющая обязанности министра). У главы регионального минздрава один первый зам и четыре заместителя: Марина Штрахова (занимает пост с июня 2011 года), Александр Кузнецов (с июля 2013 года, а с февраля 2022 года находится под следствием), Евгений Ванин (с декабря 2019 года) и Татьяна Количнская (с января 2021 года).

ДЛЯ СПРАВКИ

Дмитрий Алексеевич Тарасов родился 23 февраля 1978 года в Риге (Латвия). В 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. После этого в течение шести лет работал в Челябинской государственной медицинской академии, занимался преподавательской и лечебной деятельностью. С 2005 по 2007 годы работал заместителем директора по финансово-экономической безопасности ООО «Модем» (по совместительству). В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию.

С 2007 по 2010 годы трудился исполнительный директором в ООО «Урологическая клиника», где курировал вопросы ИТ-стратегии предприятия. В мае 2010 года стал председателем комитета информационного и программного обеспечения правительства Челябинской области, которое в ноябре этого же года было реорганизовано в министерство информационных технологий и связи.

В мае 2013 года Тарасов был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения региона. Он возглавлял минздрав менее года. В июне 2014 года ушел в отставку и стал руководить первой городской больницей Челябинска.

Дважды избирался депутатом Челябинской городской думы (в 2014 и 2019 годах). Во втором созыве избран вице-спикером. В связи с назначением на должность первого замминистра в декабре 2020 года сложил депутатские полномочия.

В апреле 2021 года вновь вернулся в минздрав на должность первого заместителя министра.

Дмитрий Тарасов временно исполнял обязанности министра здравоохранения области с мая 2013 года по июнь 2014 года и с четвертого по 19 мая 2022 года. Потом руководил первой горбольницей Челябинска, работал в Челябинской городской думе.

Недочукова Елена Сергеевна окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 2002 году.

В 2002-2010 годах прошла обучение в интернатуре и ординатуре на кафедре Госпитальной терапии и семейной медицины ЧелГМА. В 2015 году прошла первичную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2010 по 2012 годы работала врачом гастроэнтерологом в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», с 2012 году переведена в отделение экспертизы качества на должность уполномоченного по контролю качества медицинской помощи.

С 2013 перешла на работу в Управление организации медицинской помощи взрослому населению, в 2014 году - заместитель начальника Управления стратегического планирования Минздрава Челябинской области.

В 2015 году – заместитель главного врача по лечебной работе МБУЗ ГКБ №2, в мае 2016 года была назначена заместителем главного врача по медицинской части МБУЗ ГКБ №8, а затем работала заместителем директора по вопросам организации ОМС ТФОМС.