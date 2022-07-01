Первым замминистра здравоохранения Челябинской области назначена Елена Недочукова

Первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области назначена Елена Недочукова, до настоящего момента работавшая в территориальном фонде обязательного медицинского страхования региона.

Об этом сообщила агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора области Ирина Гехт.

«Елена Недочукова назначена первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области. Она приступила к своим новым обязанностям с первого июля 2022 года», - уточнила Ирина Гехт.

До настоящего момента Елена Недочукова работала заместителем директора по вопросам организации ОМС в ТФОМС области.

Нынешний руководитель минздрава Агата Ткачева пришла в министерства также из ФОМСа, которым она руководила по 18 мая 2022 года. С 19 мая она исполняет обязанности главы минздрава.

Напомним, занимавший ранее пост первого замминистра здравоохранения региона Дмитрий Тарасов уволился по собственному желанию и с первого июля 2022 года возглавил первую городскую больницу Челябинска.

Руководивший ГКБ №1 Максим Угнивенко вернулся на должность заместителя главного врача больницы, уточнила Ирина Гехт.

В настоящий момент у главы регионального минздрава один первый зам (Елена Недочукова, с первого июля 2022 года) и четыре заместителя: Марина Штрахова (занимает пост с июня 2011 года), Александр Кузнецов (с июля 2013 года, а с февраля 2022 года находится под следствием), Евгений Ванин (с декабря 2019 года) и Татьяна Количнская (с января 2021 года).

ДЛЯ СПРАВКИ

Недочукова Елена Сергеевна окончила Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 2002 году.

В 2002-2010 годах прошла обучение в интернатуре и ординатуре на кафедре Госпитальной терапии и семейной медицины ЧелГМА. В 2015 году прошла первичную переподготовку по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

С 2010 по 2012 годы работала врачом гастроэнтерологом в гастроэнтерологическом отделении ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница», с 2012 году переведена в отделение экспертизы качества на должность уполномоченного по контролю качества медицинской помощи.

С 2013 перешла на работу в Управление организации медицинской помощи взрослому населению, в 2014 году - заместитель начальника Управления стратегического планирования Минздрава Челябинской области.

В 2015 году – заместитель главного врача по лечебной работе МБУЗ ГКБ №2, в мае 2016 года была назначена заместителем главного врача по медицинской части МБУЗ ГКБ №8, а затем работала заместителем директора по вопросам организации ОМС ТФОМС.