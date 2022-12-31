Ироничные премии раздали российским парламентариям за неосторожные высказывания: смотрим имена и номинации

Шутливые награды по итогам уходящего 2022 года раздали депутатам Государственной Думы в их телеграм-канале «Восьмой созыв».

«С итогами работы Госдумы мы вас познакомили. Табель о работе депутатов опубликовали. Пора немного взбодриться. Переходим к вручению Премий», - такими словами начинается предновогодняя церемония.

Начали без язвительности: спикеру Госдумы РФ Вячеславу Володину вручили премию «Пророк года», воздав должное за рекордные 653 закона, принятые за счет того, что депутаты трудились почти без отпусков и выходных. "Брать отпуск за свой счёт и ехать с депутатами к избирателям" предлагал без всякой иронии Вячеслав володин и членам правительства РФ на общем заседании.

Премия "АЛТАЙ"досталась Николаю Валуеву, первому зампреду комитета по туризму (Единая Россия), знаменитому боксеру, в честь которого на Телецком озере назвали скалу. Теперь скалу называют «Каменная башка». Туристы говорят, что скала похожа на профиль спортсмена.

Премия "Копипаст года" - Алексею Чепе, первому зампреду комитета по международным делам, (СРЗП), который предложил призывать в армию женщин: «Я предлагаю начать, как в Израиле - и всех женщин [призывать] также».

Премия "Тертый хрен" - Бийсултану Хамзаеву, члену комитета по безопасности и противодействию коррупции (Единая Россия), который в ответ на санкции предложил отправить каждому депутату ЕС тертый российский хрен в трехлитровой банке.

Премия «КАМЧАТКА» – у Ирины Яровой, вице-спикера Госдумы (Единая Россия) за признание: «Камчатка – живая, уникальная биолаборатория, чтобы продлить жизнь человека, чтобы использовать уникальные природные дары во благо человечества».

Премия "Ностальгия года" присуждена Сергею Лисовскому, члену аграрного комитета (Единая Россия), за признание: «Как человек, проживший в Советском Союзе 30 лет… тогда было три вида йогуртов, два вида творога, одна творожная масса, и я не чувствовал себя ущемлённым».

Премия "Атеист года" - Андрею Гурулеву, члену комитета по обороне (Единая Россия), который заявил: «Я призываю вас не верить никому, кроме генерал-лейтенанта Игоря Евгеньевича Конашенкова и Верховного главнокомандующего нашими Вооружёнными силами Владимира Владимировича Путина».

Премия «Мечтатель года» досталась Алексею Куринному, зампреду думского комитета по охране здоровья (КПРФ) за заявление о визите на конференцию реготделения Единой России в Ульяновской области губернатора Алексея Русских: «Пришел бы я на такое мероприятие, будучи губернатором? Я не знаю. Буду губернатором — буду решать».

Антипремию "Реформатор года" получил Геннадий Зюганов, лидер фракции КПРФ в Госдуме за призыв ввести прогрессивную шкалу налогообложения: «Из 20 ведущих стран мира «плоская» шкала – только в России. Это ненормально».

А вместе с ним - Сергей Миронов, лидер фракции СРЗП, который предложил отменить ЕГЭ из-за нехватки офисной бумаги, чтобы снизить "градус напряжённости".

И Олег Морозов, глава комитета по контролю (Единая Россия) за предложение изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свой транспорт на границе.

Антипремию "Лишенец года" получил Валерий Рашкин, экс-депутат Госдумы от КПРФ, приговоренный к трем годам условно за незаконную охоту, лишенный депутатских полномочий большинством голосов, несмотря на то, что он купил лося, продал ружья и обещал никогда не охотиться.

Антипремия "Аптечную" досталась Татьяне Кусайко, члену комитета по обороне (Единая Россия), которая внесла законопроект о торговле в аптеках «носками и жвачкой» и вызвала негодование избирателей Мурманской области.

Антипремия "Убойная" вручена Владимиру Бурматову, первому зампреду комитета по экологии (Единая Россия), предложившему дожидаться естественной смерти животных и потом пускать их на мясо.

Антипремию "Слово не воробей" заработала Жанна Рябцева, зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды (Единая Россия), которая призывала казнить педофилов.