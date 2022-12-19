Исторический момент: делегация Челябинска участвует в Первом съезде РДДМ

Команда Челябинской области в настоящее время принимает участие в I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве. Он проходит с 18 по 20 декабря в Манеже при стечении почти двух тысяч человек, представляющих 89 регионов страны, включая Донецкую, Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

От Челябинска на съезде присутствуют активисты РДШ, Юнармии и финалисты Всероссийского конкурса «Большая перемена». Вместе с остальными делегатами они голосовали за ценности, миссию и направления деятельности движения.

«Ребята взяли на себя обязательства разделять и защищать общие ценности, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми. Что касается окончательного решения по названию, оно будет принято сегодня», – рассказал председатель правления Движения Григорий Гуров на официальной странице РДДМ.

Дальше делегатов ждет насыщенная программа - дискуссионные площадки, панельные дискуссии, пленарные заседания, различные активности на стенде РДДМ, просветительские партнерские площадки и множество встреч.



