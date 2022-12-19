19.12.2022
На трассе под Миассом перевернулся школьный автобус
19.12.2022
ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран
19.12.2022
По случаю юбилея предприятия 265 сотрудников ГРЦ Макеева получили награды
19.12.2022
Рысь вместо дельфина: златоустовская «Уралочка» ищет имя новому символу команды
19.12.2022
Котова обратилась за помощью к главному полицейскому Челябинска
19.12.2022
Взяточника из отдела судебных приставов Магнитогорска отправили в колонию.
Исторический момент: делегация Челябинска участвует в Первом съезде РДДМ
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022