Исторический музей против декоммунизации истории

Переписать историю Исторического музея Южного Урала (Челябинская область) предложил со страниц «Южноуральской панорамы» заместитель директора по использованию документов Государственного учреждения «Объединенный государственный архив Челябинской области» Николай Антипин (№ 63 от 23 июля 2020).

(с электронным аналогом статьи можно ознакомится на сайте газеты). Не получив возможность дать зеркальный ответ, Исторический музей призывает сохранять научный подход к истории и не переписывать ее по идеологическим мотивам.

Автор статьи Николай Антипин предложил сместить на 10 лет назад, в дореволюционное прошлое, дату рождения Государственного исторического музея Южного Урала. Аргумент у автора следующий: «1923-й как год основания музея утвердился еще в советское время. Это была дань времени и идеологии — начинать все с установления советской власти, а дореволюционное прошлое снисходительно называть периодом «уездной Челябы».

Однако прежде чем забрать у нелюбимых автором большевиков честь создания Исторического музея, надо вспомнить, что, собственно, обрел регион в 1923 году и чем располагал в 1913-м.

Сравнить поможет толкование слова музей по Ушакову: это учреждение, имеющее целью собирание, хранение и экспозицию памятников истории и искусств, а также естественно-научных коллекций и ведущее культурно-просветительную работу. Исходя из этого, музей невозможно себе представить без фондов, коллекций, экспозиций, помещения и штата.

Так вот, музея истории края как учреждения не существовало на Южном Урале до 1923 года. Самое первое упоминание в архивных документах о создании музея относится к 1919 году.

Тогда Челябинский ревком особым удостоверением вменил в обязанности Ивану Горохову «охрану, разборку и перевозку культурных ценностей, как то: книг, нот, картин, чучел, статуй, игрушек и т. д., а также музыкальных инструментов, имеющихся в оставленных квартирах».

А в 1922 году Президиум Челябинского губисполкома своим постановлением от 24 октября принял решение об открытии губернского музея местного края. «1-го июля сего года состоялось скромное торжество – открытие в г. Челябинске музея местного края. Из многочисленных приглашённых гостей собрались лишь те, кому дорого каждое культурное начинание нашей богатой замыслами, но бедной претворением их в жизнь страны», - сообщала «Советская правда» за подписью Ивана Горохова. А через год он подводил первые итоги: «1-го июля в 7 часов вечера в помещении музея (ул. Труда, 28) состоится общее собрание членов Общества изучения местного края, посвящённое первой годовщине со дня открытия в г. Челябинске музея местного края (...) За истекший год музеем проделана значительная работа по собиранию экспонатов для музея и привлечению внимания местного населения к работе музея и изучению особенностей края».

Что же происходило в 1913 году — в то время, на которое Николай Антипин предлагает перенести дату рождения музея, «последний счастливый год», по его мнению. Вот что он описывает сам:

«5 сентября в Челябинском реальном училище состоялось собрание инициативной группы, кроме педагогов (например, географ Дмитрий Мошков) там присутствовал и городской голова Василий Семеин (вот это внимание власти! - примечание Николая Антипина). Собравшиеся решили организовать исторический музей и местный филиал Уральского общества любителей естествознания. Для экспозиции музея было решено использовать помещения реального училища, где начался сбор материалов, формирование библиотеки. 5 сентября 1913 года и следует считать днем рождения челябинского музея».

Внимательный читатель должен задать вопрос: а почему собственно 5 сентября 1913 года? Ведь даже из текста автора понятно, что все эти намерения не были доведены до логического завершения и не привели к фактическому созданию музея, оставшись лишь инициативой группы лиц. И это была всего лишь одна из многочисленных попыток. О подобных инициативах сам Иван Горохов в своих книгах говорил с большим уважением, воздавая должное энтузиастам, внесшим вклад в развитие краеведения. Эти люди занимают почетное место в истории края и экспозиция музея.

Но день рождения музея - 1 июля 1923 года. Именно тогда при советской власти Южный Урал обрел музей родного края, знаменитый краеведческий. Этот факт невозможно изменить. Равно как и то, что местная власть предоставила музею в 2006 году уникальное специализированное здание, каких немного в стране. Благодаря этим решениям музей сохранил и приумножил коллекции и фонды. Сегодня он принимает 18% населения мегаполиса (224,8 тысяч южноуральцев за 2019 г.).

Музей чтит свое прошлое и призывает отказаться от неудачных попыток «декоммунизации» истории, от ее переписывания без научного обоснования. Воспоминания отдельных, пусть и выдающихся людей, без серьезной документальной базы не должны искажать наше историческое прошлое. Это Николай Антипин как историк и архивист должен понимать. А к автору «новой истории» есть и профессиональный вопрос: как быть с историей самого архива, ведущего отсчет с 1921 года. Ведь, по логике Николая Антипина, это «дань времени и идеологии» и здесь, наверно, есть повод для дискуссии? – задаются вопросом сотрудники музея.