Исторический музей устроил две выставки на своей Красной площади в Челябинске

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает на свою Красную площадь. Уже сейчас здесь можно увидеть раритетные образцы военной техники и фотовыставку Александра Кондратюка.

Эти экспозиции – часть большого выставочного проекта «Одна на всех Победа», который подготовили сотрудники музея к 75-летию разгрома фашистской Германии. Целиком выставку можно будет увидеть как только закончится карантин.

Технику времен Великой Отечественной войны для экспозиции предоставил военно-исторический клуб «Дивизион». Это макеты советских пушек ПАК 35-36 и М-42, 120-миллиметровый миномет и мотоциклы М72 и МВ750.

Свою галерею портретов ветеранов Великой Отечественной известный челябинский фотограф Александр Кондратюк создавал в течение нескольких лет. Идея состояла в том, чтобы запечатлеть этих людей не на парадных трибунах и не во время традиционных чествований, а в их повседневной жизни.

Выставка техники на Красной площади музея будет работать по 5 июля включительно, доступ свободный.