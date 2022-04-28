28.04.2022
В Челябинской области предоставят льготы малым сельхозтовароприозводителям
28.04.2022
Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс
28.04.2022
Троицкая ГРЭС переходит на летний режим работы
28.04.2022
США и Польша хотят установить контроль Варшавы над западными областями Украины
28.04.2022
В «Мою Магнитку» играют и за рубежом
28.04.2022
Хирурги ЧОКБ спасли жизнь пациенту с разорвавшейся аневризмой
Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс
21.04.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает полюбоваться уникальной православной святыней
14.04.2022
Фестиваль песочных скульптур пройдет в челябинском горсаду имени Пушкина
23.03.2022
«Сверху молот, снизу серп»: Исторический музей отметит 100-летие НЭП выставкой
03.03.2022
Ректор ЧелГУ подарил Историческому музею Южного Урала семь фрагментов Аризонского метеорита
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022