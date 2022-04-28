Историческому музею Южного Урала передали фрагменты старых рельс

Государственный исторический музей Южного Урала пополнит свои фонды фрагментами рельс, обнаруженных на днях на месте строительных работ за филармонией и музеем изобразительных искусств, Труда, 92, где строят репетиционную базу для ансамбля «Урал». Предположительно, рельсы были проложены в качестве швеллеров.

Всего обнаружено пять фрагментов разных рельс, первично атрибутировать которые можно по клеймам и маркировкам. Два фрагмента из привезенных - Катав -Ивановский чугуноплавильный, железоделательный и рельсопрокатный завод Белосельских-Белозерских. Один фрагмент узкоколейного советского рельса послевоенных времен - Днепропетровский завод. Еще один - Надеждинский металлургический завод. И последний - Демидовский литейный завод.

«Важно уточнить, что строители передали рельсы не как находку в земле, а как «строительный мусор». Недалеко от стройки работают археологи, но путь предмета от места археологических раскопок до музея обычно значительно длиннее», - рассказал хранитель фондов Государственного исторического музея Южного Урала Константин Дружинин.

В ближайшее время фрагменты очистят, далее они будут описаны и атрибутированы (датированы, сравнены с аналогами). Затем информацию внесут в электронную базу данных музея. По результатам первичного исследования будет написано экспертное заключение, что эти предметы имеют культурную ценность. Следующий этап - письменное заключение и предметы представят на заседании экспертной фондово-закупочной комиссии нашего музея, и уже здесь вынесут вердикт, попадет ли предмет в фонд.

В фондах музея уже есть фрагменты рельсов (Катав-Ивановский, Демидовский заводы), в том числе в постоянной экспозиции. Тем не менее, новые предметы будут востребованы, например, в рамках предстоящих выставок по истории металлургии, отметили в пресс-службе Исторического музея.