Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром

Накануне Дня Победы, восьмого мая, в Челябинской области ретропоезд на паровой тяге отправился с презентационным железнодорожным туром по маршруту Челябинск – Кыштым. Ретропоезд вёл паровоз П36.

Организаторами ретротура выступили Южно-Уральская железная дорога (филиал ОАО «РЖД») совместно с администрацией города Челябинска, АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» и Администрацией Кыштымского городского округа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, ретротур на паровой тяге проводится в рамках празднования Дня Победы, а также в целях развития внутреннего туризма Челябинской области.

Участниками поездки стали воспитанники образовательных организаций и социальных учреждений, которые реализуют кадетскую модель образования и другие уникальные программы патриотического воспитания, - победители профильных конкурсов и олимпиад, приуроченных к 76-летию Великой Победы. Их сопровождали родители и наставники.

В целях развития туристического потенциала области участие в ретротуре приняли представители туристических операторов Челябинской и Свердловской областей. Перед поездкой они побывали с экскурсией в Центре исторического наследия ЮУЖД, который стал одним из объектов первого брендового туристического маршрута Челябинской области.

В пути следования участникам поездки был предложен чай в фирменных подстаканниках ОАО «РЖД» с кондитерскими изделиями местных производителей. Поездка сопровождалась тематическими конкурсами, посвященными Дню Победы.

«Сегодня железнодорожный туризм активно развивается в нашей стране, и на Южно-Уральской железной дороге есть паровозы, способные довезти пассажирские вагоны до места назначения, а также есть спрос жителей Челябинской области на данные маршруты, - отметил заместитель начальника ЮУЖД по взаимодействию с органами власти Дмитрий Горбунов. – У нас есть красивые места, которые было бы интересно посетить не только жителям Челябинской области, но также Свердловской и Курганской областей».

На станции Кыштым участников ретротура торжественно встретили под звуки духового оркестра.

В рамках экскурсионной программы они осмотрели местные достопримечательности – Усадьбу Демидовых «Белый дом» и храм Рождества Христова, побывали на экотропе к Сугомакской пещере, а также возложили цветы у мемориала «Вечный огонь» и монумента «Скорбящая мать».

В завершение творческие коллективы досугового учреждения «Народный дом» представили участникам тура свою праздничную программу.